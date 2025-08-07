Guerre génocidaire israélienne contre Gaza: La Slovénie interdit les importations en provenance des colonies israéliennes – Site de la chaîne AlManar-Liban
عربي
En
Es
Leb. Communication Grp
Al Manar TV
À propos
Contact
Archives
jeudi , août 7 2025
Menu
Moyen-Orient
Monde arabe
Monde islamique
Asie et Afrique
Amérique et Europe
Services
Accueil
Articles
Hezbollah
Fréquences d'al-Manar TV
En direct
Sud-Liban: Un drone israélien largue 3 bombes contre la périphérie de Wazzani (Correspondant d’AlManar)
Armée israélienne: Près de 80 000 soldats soumis à des soins. La création d’un bataillon pour les 50-55 ans
Le Yémen impose des sanctions à 64 entreprises pour violation de l’interdiction des navires liés à l’occupation
Human Rights Watch: ‘Israël’ a bombardé plus de 500 écoles à Gaza
‘Israël’ : le cabinet de sécurité s’apprête à approuver le plan d’invasion de la bande de Gaza
Sources palestiniennes : Des colons israéliens prennent d’assaut la mosquée Al-Aqsa en groupes organisés, sous escorte des forces d’occupation israéliennes
Maariv : ‘Israël’ estime qu’un grand nombre de soldats pourraient être tués à Gaza si l’offensive militaire israélienne est étendue
Maariv : La plupart des captifs israéliens seront tués par leurs ravisseurs ou par des frappes aériennes si l’offensive israélienne à Gaza est étendue
Directeur des secours médicaux à Gaza : La bande de Gaza a besoin de 600 camions d’aide par jour pour lutter contre la famine
Directeur du Programme alimentaire mondial : On ne peut pas sortir de la famine généralisée à Gaza par des parachutages d’aide
Guerre génocidaire israélienne contre Gaza: La Slovénie interdit les importations en provenance des colonies israéliennes
Depuis 45 minutes
7 août 2025
Bref
Commentaires
Articles liés
USA: Cinq soldats blessés dans une base militaire, le tireur arrêté
Une rencontre Trump-Poutine prévue « dans les prochains jours », selon le Kremlin
Soudan: L’armée détruit un avion émirati, 40 mercenaires colombiens tués
X
Urgent
Brésil
Canada
France
GB
Russie
Afrique du sud
Chine
Congo
Côte d’Ivoire
Deux Corées
Inde
Japon
Irak
Ligue arabe
Algérie
Libye
Maroc
Mauritanie
Arabie saoudite
Bahreïn
EAU
Koweit
Oman
Qatar
Afghanistan
Bengladesh
Iran
Kirghizstan
Mali
Nigéria
Pakistan
Egypte
Entité sioniste
Jordanie
Liban
Palestine
Secrétaire général du Hezbollah
Sénégal
Syrie
Tunisie
Turquie
UE
Ukraine
USA
Venezuela
Vietnam
Yémen
{{#breaking_news}}
{{.}}
{{/breaking_news}}
{{first.title}}
{{#articles}}
{{#.}}
{{title}}
{{/.}}
{{/articles}}
plus...
{{#cats}}
{{category}}
{{/cats}}
{{#articles}}
{{title}}
{{/articles}}
plus...