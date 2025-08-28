« Quatre diplomates ont déclaré que la troïka européenne – Grande-Bretagne, France et Allemagne – entamerait probablement jeudi le processus de réimposition des sanctions de l’ONU contre l’Iran », a rapporté Reuters.

Les diplomates ont ajouté qu’ils « espèrent que Téhéran prendra des engagements concernant son programme nucléaire dans les 30 jours, ce qui les convaincra de reporter toute action concrète ».

Cette déclaration fait suite à la rencontre entre les pays de la troïka et l’Iran mardi pour tenter de relancer les efforts diplomatiques sur le programme nucléaire avant que les Européens ne perdent la possibilité de réimposer des sanctions contre Téhéran à la mi-octobre.

Dans ce contexte, l’agence a cité trois diplomates européens et un diplomate occidental qui ont déclaré « penser qu’il existe une marge de manœuvre diplomatique supplémentaire dans les semaines à venir ».

Le processus de l’ONU dure 30 jours avant la réimposition des sanctions contre l’Iran, qui concerneront les secteurs financier, bancaire, des hydrocarbures et de la défense.

Le diplomate occidental, qui a requis l’anonymat, a déclaré : « Les véritables négociations commenceront une fois la lettre soumise (au Conseil de sécurité de l’ONU) ».

Il convient de noter que l’Iran a averti que « toute tentative de réimposer des sanctions exclurait les Européens de tout processus de négociation », soulignant que « ces derniers doivent revoir leur comportement s’ils veulent être des partenaires fiables ».

Dans des déclarations faites lundi, le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Esmail Baghaei, a exprimé la volonté de son pays de dialoguer pour trouver les meilleures solutions, notant que « menacer de recourir à un mécanisme de de sanctions ne serait ni utile ni constructif ».

Source: Médias