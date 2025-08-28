Les forces armées yéménites ont annoncé mercredi soir que « leurs forces de missiles ont mené une opération militaire de qualité contre l’aéroport de Lod (Ben Gorion), dans la région occupée de Jaffa, à l’aide d’un missile balistique hypersonique Palestine 2.

Le porte-parole des forces armées yéménites, le général de brigade Yahya Saree, a affirmé que « l’opération a atteint son objectif, forçant des millions de colons à fuir vers des abris et suspendant les activités de l’aéroport ».

Saree a ajouté que « cette opération représente une victoire pour l’oppression du peuple palestinien et sa résistance, ainsi qu’une réponse aux crimes de génocide et de famine commis par l’occupation israélienne dans la bande de Gaza ».

Il a également affirmé que le Yémen « accomplit son devoir envers la Palestine occupée et n’abandonnera pas cette position, quelles que soient les difficultés et les répercussions », et qu’il « soutiendra Gaza jusqu’à la levée du siège et la fin de l’agression contre elle ».

Il a ajouté que « la reconnaissance internationale de l’ampleur des souffrances des Gazaouis dues à la famine, au siège et à l’agression place la nation arabe et islamique devant une grande responsabilité religieuse et historique », soulignant qu’elle »a l’obligation religieuse, humanitaire et morale d’agir pour mettre fin à la famine, lever le siège et mettre un terme à l’agression ».

L’armée d’occupation israélienne a annoncé, tôt dimanche matin, avoir détecté un missile tiré depuis le Yémen en direction des territoires palestiniens occupés, les sirènes d’alerte aérienne ont retenti dans plusieurs zones, notamment autour d’alQods occupée.

Les médias israéliens ont rapporté que « le trafic aérien à l’aéroport Ben Gourion a été temporairement interrompu en raison du missile yéménite ».

Source: Médias