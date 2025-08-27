Les Brigades Ezzeddine Al-Qassam, branche armée du Hamas, ont publié une vidéo montrant une partie de l’embuscade complexe qu’elles ont menée le 7 juillet.

Dans le cadre de la série d’opérations « Pierres de David », les Brigades ont pris pour cible des soldats israéliens dans la zone de Beit Hanoun, au nord de la bande de Gaza.

Dans un message accompagnant la vidéo, diffusé sur Telegram, les Brigades Al-Qassam ont déclaré : « Dans le cadre de la série d’opérations « Pierres de David », une partie de l’embuscade complexe qui a pris pour cible des soldats ennemis dans la zone agricole de Beit Hanoun, au nord de la bande de Gaza, le 7 juillet 2025, l’ennemi a annoncé la mort de cinq soldats sionistes et fait état de plusieurs blessés.»

ضمن سلسلة عمليات « حجارة داود ».. كتائب القسام تنشر جانباً من الكمين المركب الذي استهدف جنود الاحتلال الإسرائيلي في منطقة الزراعة ببيت حانون شمال قطاع غزة بتاريخ 07-07-2025م، وقد أعلن الاحتلال عن مقتل 5 جنود وإصابة عددٍ آخر.. #الميادين #فلسطين_المحتلة pic.twitter.com/y8JzWtX27l — قناة الميادين (@AlMayadeenNews) August 26, 2025

Les médias israéliens ont alors décrit l’embuscade comme « extrêmement dangereuse » et l’un des incidents les plus complexes depuis le 7 octobre 2023.

Des sites israéliens ont également rapporté que « l’un des blessés lors de l’incident de sécurité était un haut officier », précisant que « l’embuscade visait la brigade Nahal », qui s’est récemment chargé du contrôle du nord de la bande de Gaza.