Un citoyen libanais est tombé en martyre et 11 autres ont été blessés, dont des élèves, tôt ce mercredi, suite à une agression israélienne visant le village de Tireh, dans le district de Bint Jbeil, au sud du Liban.

Le correspondant d’Al-Manar au sud du Liban a rapporté qu’un drone israélien largué deux missiles sur un véhicule qui passait près d’un bus scolaire transportant des élèves.

Selon les informations recueillies, le bus scolaire passait juste derrière la voiture visée, blessant plusieurs élèves et le chauffeur.

Le martyr Bilal Shaito, un employé de la municipalité de Tireh

La municipalité de Tireh a regretté le martyre de son fonctionnaire Bilal Shaito, lors du raid israélien visant sa voiture.

Toujours au sud, un drone israélien a largué une bombe contre la localité d’Odaysseh.

Entre-temps, un porte-parole des Forces Intérimaires des Nations Unies au Liban (FINUL) a déclaré à l’agence RIA Novosti : « La FINUL a enregistré 7 300 violations israéliennes de l’espace aérien du Liban depuis la conclusion de l’accord de cessez-le-feu entré en vigueur le 27 novembre 2024. »

Le bilan du massacre d’Aïn al-Hilweh s’alourdit

Par ailleurs, le bilan du massacre, perpétré mardi soir, par les forces d’occupation israéliennes dans le camp de réfugiés palestiniens d’Aïn al-Hilweh, à Saïda, s’est alourdi à 14 martyrs, dont plusieurs adolescents, selon un bilan actualisé du ministère libanais de la Santé.

Les avions israéliens avaient largué trois missiles sur un terrain de football et un garage à proximité, dans le camp d’Aïn al-Hilweh.

La FINUL mène des perquisitions dans des habitations du Sud-Liban

Parallèlement, la scène entre les villages de Houla et Markaba ressemblait, mardi matin, à une opération sécuritaire de la part de la FINUL.

Des membres des contingents espagnol et népalais déployés dans la vallée de Al-Saluki progressaient vers les centres de ces deux villages et leurs périphéries.

Dès l’aube, ils ont mené des patrouilles et des perquisitions qui, pour la première fois, ont inclus des zones résidentielles. Ils sont entrés dans plusieurs maisons inhabitées qui avaient déjà été ciblées par l’agression israélienne.

Il convient de noter que l’armée libanaise avait auparavant rejeté une demande américaine, formulée par le biais de la FINUL, de perquisitionner des domiciles et des propriétés privées, conformément à des exigences israéliennes.