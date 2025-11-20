« Israël attache une importance immense à sa présence militaire dans la zone tampon en Syrie », a déclaré mercredi le Premier ministre, Benjamin Netanyahu, lors d’une visite à des soldats israéliens déployés dans cette zone censée être démilitarisée et sous le contrôle de l’ONU.

Le ministère des Affaires étrangères syrien a condamné « avec la plus grande fermeté cette visite illégale [que la Syrie] considère comme une grave violation de sa souveraineté et de son intégrité territoriale ». Il a dénoncé une « nouvelle tentative d’imposer un fait accompli qui contredit les résolutions pertinentes du Conseil de sécurité » des Nations unies.

« Cette visite, très publique, est pour le moins inquiétante », a déclaré le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres par la voix de son porte-parole, Stéphane Dujarric, qui a appelé « Israël à respecter l’accord de désengagement de 1974 » ayant consacré cette zone tampon sous contrôle onusien.

« Nous attachons une importance immense à notre capacité, tant défensive qu’offensive ici, à la protection de nos alliés druzes, et surtout à la protection de l’Etat d’Israël et de sa frontière nord bordant l’autre côté du Golan », a déclaré M. Netanyahu à des soldats stationnés dans la zone.

« C’est une mission qui peut évoluer à tout moment, mais nous avons confiance en vous » a ajouté M. Netanyahu dans une vidéo diffusée par son bureau, le montrant entouré de son ministre de la Guerre, Israël Katz, et du chef de la diplomatie israélienne. Selon ses services, M. Netanyahu était également accompagné du lieutenant-général Eyal Zamir, chef d’état-major de l’armée d’occupation israélienne, et du chef du Shin Bet, l’Agence de la sécurité intérieure, David Zini.

Source: Médias