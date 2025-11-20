Le Hezbollah a condamné le massacre perpétré par l’occupation israélienne dans le camp de réfugiés d’Aïn al-Hilweh, à Saïda, au Sud-Liban, qui a coûté la vie à 13 Palestiniens et fait de nombreux blessés.

Le Hezbollah a affirmé que « cette agression constitue une agression flagrante contre le Liban et sa souveraineté, ainsi qu’une violation de l’accord de cessez-le-feu et de la résolution 1701 du Conseil de sécurité des Nations unies ». Le parti a souligné que « l’occupation continue de violer quotidiennement cette résolution, avec la complicité flagrante et le partenariat de l’administration américaine, qui soutient et même planifie de tels crimes et attaques contre le Liban et la Palestine».

Face à cette situation, le Hezbollah a insisté sur la nécessité pour l’État libanais de comprendre que « toute forme de clémence, de faiblesse ou de soumission à cet ennemi ne fera qu’accroître sa férocité, sa brutalité et son agression ». Le parti a averti que « toute réaction insuffisante face à l’agression ne ferait qu’entraîner de nouvelles attaques et de nouveaux massacres ».

Il a également souligné que « le devoir national exige une position ferme et unie pour affronter les crimes de cet ennemi, dissuader son agression par tous les moyens possibles et mobiliser tous les atouts du Liban ». Il a expliqué que « ces atouts représentent la seule garantie de contrecarrer les plans de l’ennemi et de protéger la souveraineté et la sécurité du Liban ».

Le Hezbollah a présenté ses condoléances aux familles des martyrs, aux habitants du camp d’Aïn al-Hilweh et au peuple palestinien.

Source: Médias