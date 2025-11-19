Le bureau des Nations unies sur la drogue et le crime (UNODC) vient juste de sortir son tout dernier rapport sur la culture du pavot (opium) en Afghanistan et vous ne devinerez jamais ce qu’il dit…

Il se trouve que l’interdiction des Talibans de la culture du pavot a été incroyablement suivie et est un succès !

Spécifiquement, l’UNODC estime la zone totale en Afghanistan à toujours cultiver le pavot est de 10 200 Ha soit 20% de moins que l’an dernier et ses 12 800 Ha.

Bien que ce chiffre puisse paraître élevé, ce n’est qu’une toute petite fraction des 232 000 Ha estimés avoir été cultivés pour le pavot l’année d’avant le retrait spectaculaire de l’armée américaine d’Afghanistan en 2021.

En d’autres termes, Les Taliban ont d’une autre manière réussi ce que l’OTAN fut incapable de faire en plus de deux décennies de de facto occupation du pays, à savoir de décimer la part de l’Afghanistan dans le commerce mondial illégal de l’héroïne.

Alors, que se passe-t-il ? Qu’est-ce que cela vous dit sur la véritable nature du commerce mondial de la drogue ? Et qu’est-ce que cela a à voir avec la guerre (vraie) à venir des États-Unis contre le Venezuela pour son (faux) trafic de Fentanyl ?

«Lorsque la CIA a commencé son implication secrète en Birmanie au début des années 1950, la production d’opium locale était de l’ordre de 80t par an. Dix ans plus tard, grâce aux seigneurs de la guerre du Kuomintang chinois (armée nationaliste du KMT de Chang Kaï Chek) soutenu par la CIA et la compagnie Civil Air Transport ou CAT (qui deviendra plus tard Air America, la compagnie aérienne de la CIA), la région produisit entre 300 et 400 t par an. Pendant la guerre du Vietnam, la production a atteint à un moment donné 1200t par an. Dès 1971, il y avait 7 labos de transformation de l’opium en héroïne dans la région, l’un d’entre eux était voisin de la base de la CIA de Ban Houei Saï au Laos. Ce labo produisait environ 3,6t d’héroïne par an » a révélé Peter Dale Scott dans son livre «Drugs, Oil and War», publié en 2003.

Et Scott de poursuivre dans on ouvrage: « Je ne pense pas qu’aucun livre ait jusqu’ici avancé mes révélations datant de 1970 au sujet de l’implication d’Air America (ex-CAT) et son personnel dans le trafic de la drogue asiatique. L’élément politique profond ici est la présence du crime organisé, à la fois asiatique et américain en toile de fond et ce à chaque étape de l’histoire ; depuis la toute première implication après la seconde guerre mondiale des États-Unis dans l’infrastructure du trafic de la drogue asiatique, jusqu’au recyclage de l’argent asiatique dans la vie politique américaine, via le lobby chinois (nationaliste de Taïwan) et plus tard de la firme légale Corcoran & Rowe. (…) Une telle étude nous aiderait à déterminer pourquoi la CIA s’est alliée de manière répétitive avec des éléments du trafic de la drogue en Europe, en Afghanistan et au Moyen-Orient, en Amérique Latine et ailleurs, le plus récemment au Kosovo, en Colombie et en Afghanistan…» ~

Source: The Corbett Report via Résistance 71

Source: Média