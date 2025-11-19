« L’analogie avec les Américains eux-mêmes est très utile dans le cas du Liban. »

Cette phrase est celle d’un diplomate actuellement actif sur plusieurs dossiers concernant le Liban. Il pense que quiconque rassemble les données sur ce qui se passe à Washington concernant le Liban peut parfaitement comprendre le contexte des problèmes internes libanais.

Il souligne que les prochaines élections législatives représentent l’objectif principal des forces engagées dans l’activité au sein des États-Unis, et que des désaccords existent quant au cheval de bataille principal de cette confrontation.

Course à l’agrément de Washington

Selon le même diplomate, une grande partie des politiciens libanais, en particulier ceux faisant partie de l’alliance de la « Droite Chrétienne », considère que la solution à l’énigme du Liban ne viendra que par l’intermédiaire des États-Unis, et que celui qui gagne la faveur de la capitale américaine remporte le gros lot. Tant que Washington se concentre sur un seul objectif, qui est la « destruction ou l’apprivoisement du Hezbollah », ces politiciens estiment que la discussion doit se limiter à ce dossier.

Le diplomate s’abstient de raconter les détails des rencontres régulières entre des personnalités libanaises et des responsables de l’ambassade américaine à Beyrouth ou avec des personnalités américaines à Washington. Cependant, il rapporte les propos d’un responsable américain : « Les Libanais ont une capacité étonnante à se poignarder les uns les autres, ils nous comprennent mal, et le plus dangereux dans leurs esprits est leur conviction que nous travaillons pour eux. »

Il ajoute : « Le problème est que, depuis un certain temps déjà, Washington est devenu un grand espace de circulation de l’information, et la capacité ne réside pas dans la diffusion des nouvelles, mais dans le fait qu’elles parviennent à celui qui détient le pouvoir de décision. Par conséquent, l’activité traditionnelle qui se déroulait par les canaux diplomatiques est devenue peu efficace, car l’administration actuelle souffre elle-même d’un problème avec les institutions de l’État profond en Amérique, et c’est pourquoi il y a des gens à la Maison Blanche qui se montrent disposés à écouter sans passer par les canaux officiels. »

Le diplomate souligne que le changement a commencé avec la fin de la récente guerre israélienne contre le Liban. À l’époque, l’équipe de l’administration précédente transférait les dossiers à la nouvelle administration. Certaines décisions étaient prises en consultation avec l’équipe de Donald Trump, notant que l’ancien envoyé américain, Amos Hochstein, lorsqu’il a été chargé d’organiser l’accord de cessez-le-feu, a été contraint de communiquer en permanence avec l’équipe de Trump, qui n’avait pas encore officiellement pris ses fonctions.

Pendant ce temps, Hochstein remarquait des « opérations de reconnaissance » menées par des Libanais pour atteindre l’équipe Trump. Même Hochstein, qui se considérait comme bienvenu et sollicité par la majorité des forces libanaises, a commencé à sentir, avant la fin de l’année dernière, qu’il n’était plus la destination de cette foule de politiciens libanais, bien qu’il ait son opinion sur chacun d’entre eux, selon ses interlocuteurs.

Stratégie des FL et montée de Geagea

L’important, selon le diplomate, est que les forces principales actives aux USA sont actuellement un groupe affilié aux Forces Libanaises (FL), dans lequel leur responsable, Joseph Gebeily, joue un rôle central.

Au cours des années 90, il a travaillé à l’établissement de l’organisation en Amérique du Nord, a tissé de vastes relations avec des acteurs des institutions américaines, en particulier les équipes qui se sont succédé sur les dossiers du Moyen-Orient, et a construit un réseau de relations avec les forces de l’opposition syrienne au régime de l’ancien président Bachar al-Assad, ainsi que des liens spéciaux avec les Kurdes de Syrie, utilisant sa clinique à cette fin.

Il s’emploie maintenant à exploiter ces relations dans le but de faire échouer le pari américain sur les présidents Joseph Aoun et Nawaf Salam, et exprime sa joie d’avoir réussi, avec d’autres, à faire échouer le pari précédent sur les forces de la société civile.

Son objectif se limite à une seule chose : promouvoir Samir Geagea comme président ou comme référence de la décision politique au Liban, le présentant comme le seul capable de mener une bataille décisive contre le Hezbollah et les adversaires de des USA au Liban, prêt à construire une relation sérieuse et stable avec le nouveau régime syrien, et n’ayant aucun problème à établir la paix avec Israël !

Le délateur contre les chrétiens

Gebeily s’appuie sur le lobby israélien à Washington pour renforcer le courant appelant à imposer la paix par la force au Liban, tandis que les hommes de Geagea aux États-Unis jouent le rôle de « délateurs » contre leurs adversaires chrétiens en premier lieu.

Des données et documents diplomatiques provenant de la capitale américaine montrent que Gebeily a travaillé pendant des années comme rédacteur de rapports et informateur pour les ambassades saoudienne et émiratie aux États-Unis, et a envoyé des rapports aux membres du Congrès et de l’administration pour révéler les « hommes du Hezbollah aux USA », et y a mené une campagne contre des militants du Courant Patriotique Libre sous cette même bannière.

Cependant, la direction des FL, qui ne trouve apparemment pas Gebeily assez astucieux, a décidé de faire appel à l’ancien ministre Richard Kouyoumjian, qui possède la nationalité américaine, et qui semble, de l’avis de beaucoup, plus intelligent que Gebeily et a une opinion différente sur certaines questions.

Sahnaoui : celui qui croit en le sionisme

Malgré cela, les FL sont confrontées à un problème fondamental en raison du rôle joué par le banquier Antoun Sahnaoui à Washington. Ce dernier se considère en avance sur tous les Libanais pour parler de la destruction du Hezbollah et de faire du Liban un pays allié d’Israël. Il a ses propres théories sur les perspectives de coopération « entre les créativités libanaise et juive » pour gérer l’économie de toute la région, et que le Liban n’est pas contraint, si nécessaire, de maintenir sa forme démographique ou confessionnelle actuelle. Par conséquent, il ne voit aucune importance à l’absence d’un leadership sunnite influent, mais y voit un intérêt pour son courant, et ne s’oppose pas à l’émigration des Chiites du Liban.

Sahnaoui, qui étend ses activités en Amérique, fonde un grand pari sur la réalisation de la paix entre Israël, la Syrie et le Liban. Il se considère comme le meilleur pour développer les infrastructures de l’État et les secteurs financiers et commerciaux, et croit que la paix se réalisera inévitablement entre le Liban et Israël, même par la force, et qu’il dirigera la plus grande équipe d’investissements entre les deux pays, réalisant ainsi de grands succès.

Sahnaoui, habitué aux « longues mains » qu’il emploie pour atteindre ceux qui sont au pouvoir, est lié par une relation de travail avec Hajar Chemali, une Américaine d’origine libanaise, devenue célèbre après avoir travaillé pendant environ 4 ans avec le sioniste Daniel Glaser au Département du Trésor américain.

Durant cette période, elle a établi une forte relation avec Morgan Ortagus, qui travaillait dans le domaine de la lutte contre le terrorisme dans la région. Chemali a arrangé la relation entre Ortagus et Sahnaoui, qui a rapidement proposé de financer l’activité de la responsable américaine. Lorsque Chemali a présenté Sahnaoui à la responsable américaine, elle a dit de lui ce qu’elle a déclaré publiquement plus tard, à savoir qu’il « a grandi dans une famille libanaise avec une culture qui croit en Israël et au Sionisme depuis des générations, qu’il a été témoin depuis son enfance d’un contact étroit avec des amis juifs et israéliens, et qu’il voit en Israël une nécessité existentielle plus que jamais, et considère le sionisme comme un pilier pour construire l’avenir du Liban et de toute la région. »

Sahnaoui, qui a hérité de cette doctrine de son père Nabil, estime que le problème aujourd’hui n’est pas seulement le Hezbollah, mais aussi le fait qu’il y ait, au sein de la classe politique, ceux qui veulent changer les « traditions du Liban ».

Le rival de Geagea « le paysan »

À la manière libanaise, Sahnaoui revient soudainement de la capitale américaine au quartier de Karam El-Zeytoun à Achrafieh, où il mène une rivalité avec les Forces Libanaises dirigées par Samir Geagea. Cependant, Sahnaoui, qui ne manque aucune occasion d’attaquer Geagea, parle de lui lors de ses soirées d’une manière qui révèle des sensibilités à caractère social et de classe.

Il voit dans le paysan de Bcharré quelqu’un qui veut s’imposer aux familles ayant des dizaines d’années de tradition dans l’action publique, la présence politique, économique et sociale. De plus, Sahnaoui estime que Geagea veut s’approprier même l’histoire du parti Kataëb. C’est ce qui a poussé le banquier obsédé par le pouvoir à accueillir le fils de Bachir Gemayel au centre de la capitale, bien qu’il souhaite toujours prendre le contrôle de l’ensemble du parti.

Aujourd’hui, Sahnaoui se retrouve confronté aux provocations de Geagea contre le président de la République, Joseph Aoun. Sahnaoui croit toujours que le président Aoun est capable de jouer un rôle central dans la prochaine phase, tandis que Geagea veut réduire la présidence de la République tant qu’il n’occupe pas le Palais de Baabda.

En plus de tout cela, Sahnaoui a une ambition politique personnelle. Bien qu’il se soit retenu de se présenter directement aux élections législatives, il croit que l’expérience lui permet de travailler à l’élargissement de son bloc parlementaire.

Il a des relations avec des députés actuels en dehors du groupe d’Ihab Matar, Ragi Al-Saad, Jean Talouzian et Nadim Gemayel, et se dit prêt à soutenir d’autres candidats lors des prochaines élections, à condition qu’ils s’engagent à faire partie d’un seul bloc. Sans oublier Michel Moawad et d’autres figures du changement. Ils se doivent aussi de mener la confrontation avec les FL et le Courant Patriotique Libre, avec l’espoir que le président Aoun accepte par la suite de parrainer ce bloc parlementaire qui comprendra des députés de différentes confessions et régions.

La question du Hezbollah et les intérêts de Washington

Par ailleurs, de nombreuses forces libanaises n’ont pas la même présence et les mêmes relations avec la capitale américaine. C’est le cas de certaines personnalités proches de sources influentes au Liban, qui affirment que leur activité aux États-Unis vise à « réparer les dommages » causés par l’incitation des autres contre eux, d’autant plus qu’un dossier pourrait être sur le point d’être ouvert, concernant des scandales impliquant des personnalités libanaises (de second rang) qui ont travaillé en collaboration avec des personnalités américaines (également de second rang) sur un programme d’extorsion d’un nombre non négligeable d’hommes d’affaires libanais, en particulier chiites, sous prétexte de les aider à faire face à d’éventuelles sanctions imposées pour collaboration avec le Hezbollah, ou d’aider ceux qui sont déjà sanctionnés à trouver un moyen d’annuler ces sanctions.

Sachant que l’expérience dans ce domaine a montré que toute personne sanctionnée doit suivre une seule voie, à savoir obtenir l’approbation effective de l’administration américaine avant que son nom ne soit retiré des listes de sanctions, à moins qu’elle ne dispose d’une influence sérieuse aux États-Unis et connaisse les règles du jeu, auquel cas elle peut se protéger sans avoir besoin de ces intermédiaires.

Satisfaire Washington et Riyad

Le plus important dans tout ce qui précède est que le point commun entre tous ces acteurs est une seule chose : comment satisfaire les USA et l’Arabie Saoudite ?

La réponse est simple, car elle concerne la campagne contre le Hezbollah. Bien que les capitales américaine et saoudienne savent pertinemment que toutes ces forces ne sont d’aucune utilité face au Hezbollah à l’intérieur du Liban, elles considèrent que leur engagement dans la campagne contre le parti est bénéfique, partant de la conviction que le parti et son public doivent rester sous pression.

Mais le paradoxe que tout le monde connaît, et que le même diplomate raconte, est qu’un de leurs jeunes est sorti du lot pour dire les choses telles qu’elles sont. C’est ce qu’a fait Nadim Gemayel lors du dîner qui a réuni la délégation du Trésor américain et une foule d’alliés des USA chez Makhzoumi.

Lorsqu’un des faucons de la délégation a brandi la menace que si le Liban n’agissait pas pour résoudre le dossier du Hezbollah, les États-Unis se retireraient de la scène, laissant Israël agir… Gemayel l’a immédiatement interpellé avec la réponse la plus réaliste : « Qu’Israël vienne et en finisse avec le Hezbollah, nous attendons cela depuis quarante ans ! »

« Ramener Tsahal derrière les frontières »

Scientifiquement parlant, Gemayel a dit aux Américains ce qu’ils savent : leur discours sur le Hezbollah a sa propre fonction dans le débat interne et les élections, mais ni les USA ni Israël ne peuvent compter sur ceux qui tiennent ces positions pour mener à bien la destruction du Hezbollah !

Il y a quelque temps, la chaîne israélienne « 12 » a reçu l’analyste Nir Dvori, qui a abordé la situation actuelle. Il a déclaré qu’Israël devrait être attentif et se souvenir des erreurs commises lors de l’invasion de 1982, où l’alliance avec le parti Kataëb et la droite chrétienne n’avait rien donné. Il a ajouté que le risque réside aujourd’hui si la même erreur se répète, faisant référence à ce qui est discuté aux États-Unis et en Israël, à savoir que la même droite chrétienne, sous la direction de Samir Geagea, veut qu’Israël et les USA accomplissent la tâche de détruire le Hezbollah, et qu’elle n’attend que les résultats…

Dvori a conclu en demandant au gouvernement de l’entité de « ramener Tsahal derrière les frontières ».

Séparer le président de l’armée ?

Depuis le début du travail de l’envoyée américaine Morgan Ortagus sur l’aspect technique du dossier de la situation à la frontière sud, une tension est apparue dans la relation avec le commandant de l’armée, le général Rudolph Hekal, qui a exposé à l’envoyée américaine et à de nombreux visiteurs ce que l’institution militaire fait pour appliquer la résolution 1701 au sud du fleuve Litani, et a répété qu’Israël ne respectait pas l’accord et œuvre pour entraver l’action de l’armée.

Ortagus a été irritée à plusieurs reprises par le fait que le commandant de l’armée ait souligné que le Hezbollah coopérait et facilitait le déploiement, et même la remise de nombreuses armes. C’est quelque chose que l’envoyée américaine n’accepte pas, elle qui examine ses documents et s’interroge sur ce que l’armée a fait dans plusieurs endroits, dont beaucoup se trouvent au nord du fleuve Litani.

La tension implicite qui a surgi entre le commandant de l’armée et l’envoyée américaine s’est intensifiée après l’annonce par le Conseil des ministres de la décision de limiter les armes à l’ensemble du Liban, et de charger l’armée de préparer le plan d’exécution.

Ortagus elle-même, ainsi que des responsables américains diplomatiques, militaires et de sécurité, ont pris connaissance du même plan présenté au Conseil des ministres par le commandant de l’armée. La partie américaine a présenté ses observations, qui commençaient par la question de savoir pourquoi l’expression « l’ennemi israélien » était utilisée dans l’explication, alors qu’ils parlaient de « l’Armée de Défense Israélienne – I.D.F ». Hekal a continué à parler de « l’Armée Ennemie Israélienne – I.E.F ».

Il n’a pas échappé à la réponse à cette question, rappelant à l’assistance que l’armée est une institution qui relève du pouvoir politique et exécute ce qui est stipulé dans la Constitution, et que la Constitution libanaise classe Israël comme un ennemi, et que les déclarations du gouvernement se réfèrent à Israël comme un ennemi. Alors que des Américains, comme le sioniste Lindsay Graham, ont tenté de simplifier la question, en disant qu’« il faut changer le langage de communication, car vous allez inéluctablement vers la paix avec Israël », la position de la partie américaine envers l’armée a dégénéré, la taxant de « négligence et retard délibéré dans le passage à l’action dans la zone au nord du fleuve Litani ».

Mais la conclusion qu’Ortagus et les autres délégations américaines entendaient était que l’armée leur avait dit qu’elle attendait la décision du gouvernement et que la question était entre les mains du pouvoir politique.

Washington n’était pas satisfaite de la méthode de travail de l’armée dans le dossier du désarmement, mais elle estime que la responsabilité incombe au président de la République et au gouvernement.

Pendant ce temps, le président Aoun est soumis à une campagne de pression, de marginalisation et d’ignorance de la part de la partie américaine, manifestée pour la première fois lors de sa visite à New York et du manque de réunions notables qui lui ont été organisées avec des responsables américains, ainsi que par l’absence de réponse jusqu’à présent à sa demande de visiter Washington pour rencontrer le président Donald Trump.

Cette campagne s’est intensifiée après qu’une « chorale libanaise », dirigée par les Forces Libanaises et un certain nombre de députés et de personnalités connus pour leurs bonnes relations avec les Américains, a commencé à accuser Aoun et le commandant de l’armée de « pratiquer l’apaisement et la complaisance avec le Hezbollah ».

C’est aussi la position relativement similaire du Premier ministre Nawaf Salam, sur lequel les éloges américains et saoudiens se sont déversés, contrairement à Aoun, tandis que Salam disait à ceux qui l’interrogeaient sur le dossier du Sud, que la gestion politique était laissée au président de la République, mais que toute décision exécutive devait venir au Conseil des ministres, et que sa position apparaîtrait alors.

Séparer le président de l’armée

Mais il semble qu’à Washington, certains aient jugé nécessaire de séparer complètement le président Aoun du commandement de l’armée. C’est pourquoi les fuites sur la négligence américaine délibérée envers le président Aoun se sont multipliées hier, notamment en le tenant responsable de ne pas avoir donné l’ordre au commandant de l’armée d’exécuter le plan de désarmement, jusqu’au lancement d’un plan visant à rendre l’armée non effectivement soumise à l’autorité du président de la République.

Cette situation n’est pas nouvelle au Liban. Le défunt président syrien Hafez al-Assad en a été le pionnier, suivi par son fils, le président Bachar al-Assad, puis elle a été reprise par les Américains après le retrait de la Syrie du Liban, où ils se sont efforcés d’éloigner l’armée de la présidence de la République et même des décisions du gouvernement. Dans ce cas, les Américains estiment que s’ils mettent complètement la main sur l’armée, ce sera facile s’ils entrent dans une phase de chantage de l’armée en réduisant le volume de l’aide militaire et financière qui lui est fournie, que ce soit par les États-Unis ou par les pays arabes alliés.

Concernant à l’éventualité que les États-Unis fassent pression sur le président de la République pour éloigner son autorité décisionnelle de l’armée, les fuites parlent d’autres choses, notamment du fait que les États-Unis et leurs alliés parmi les pays arabes sont en train de construire des relations parallèles avec les agences de sécurité et militaires au Liban, loin du pouvoir politique.

L’argument de ces derniers est qu’après l’élection du président Aoun, et lors de la désignation du président Salam pour former le gouvernement, ce dernier a été explicitement informé que le dossier des nominations sécuritaires et militaires était laissé au président de la République. Ceci a été communiqué à Aoun du point de vue qu’il serait responsable devant Washington et Riyad de la performance de ces institutions, et ils ont insisté, même pour ne pas nommer le candidat chiite au poste de Directeur Général de la Sûreté Générale s’il ne leur convenait pas. C’est pourquoi le compromis a été trouvé sur le nom du général Hassan Choucair, qui a une forte relation avec le président Aoun et n’était pas un sujet de rejet par le duo Amal et Hezbollah.

Le projet Makhzoumi : leadership des sunnites

La capitale américaine et son ambassade à Beyrouth sont le théâtre d’un jeu de billard de la part de politiciens libanais, car l’histoire ne s’arrête pas à la « droite chrétienne ». D’autres hommes de l’Amérique parmi les Musulmans s’efforcent de renforcer leur présence auprès de la partie américaine, non seulement pour consolider leur influence, mais aussi pour l’exploiter dans leurs relations avec les pays arabes concernés par le Liban, en particulier l’Arabie Saoudite.

Sur ce terrain, le député Fouad Makhzoumi se présente comme le chef du « Mouvement correctif » qui convoite le leadership sunnite au Liban, au détriment de la famille Hariri. Il estime être le meilleur pour exprimer avec précision la position commune des États-Unis d’Amérique et de l’Arabie Saoudite concernant le Hezbollah.

Cependant, le problème de Makhzoumi est qu’il ne peut pas gérer toutes ses affaires par lui-même ; il est fondamentalement obligé de tenir compte de ce que veut l’Arabie Saoudite.

Ses alliances en dehors du cercle sunnite sont connues et limitées. Il doit choisir de manière décisive dans la prochaine phase entre se tenir aux côtés de Samir Geagea, se mettant ainsi en confrontation avec le président Aoun, Sahnaoui et une grande partie des indépendants chrétiens, ou être neutre et se concentrer sur les moyens de convaincre l’Arabie Saoudite de lui laisser la gestion des listes électorales à Beyrouth au moins, à condition qu’il dirige des alliances avec des personnalités sunnites dans le reste du Liban.

Les USA, tremplin vers l’Arabie Saoudite

Une confrontation majeure se déroule dans la rue sunnite. Alors que l’Arabie Saoudite veut soumettre tous les politiciens sunnites à sa volonté, les aspirants les plus en vue, comme Fouad Makhzoumi, demandent l’aide de Washington pour être accrédités comme chef d’un bloc parlementaire, puis comme Premier ministre après les élections.

L’homme, qui a de nombreuses relations en Occident sans que leur efficacité ne soit clairement avérée, s’intéresse actuellement à être celui qui accueille les réunions ouvertes tenues par les délégations américaines en visite au Liban.

Il a bénéficié d’une aide considérable de l’ambassade américaine à Beyrouth, ainsi que de l’ambassade britannique. Quiconque visite le Liban sait maintenant qu’il y a à son agenda une rencontre élargie avec des politiciens opposés au Hezbollah, qui peuvent être réunis, avec d’autres (indépendants), dans la maison hospitalière de Makhzoumi, selon l’une d’elles.

L’objectif de Makhzoumi n’est pas d’obtenir un soutien américain pour être le prochain Premier ministre du Liban, mais d’empêcher tout obstacle qui pourrait émaner de l’Arabie Saoudite.

Il suppose que des commentaires du roi saoudien Yazid bin Farhan, qui ressemble beaucoup au défunt responsable syrien Rustom Ghazaleh dans son évaluation des dirigeants libanais et la manière de traiter avec eux, lui sont parvenus.

Bien sûr, Makhzoumi ne permet à personne de lui « donner de leçon » ; il est prêt à dépenser dans les médias, les relations et le soutien aux centres de recherche aux États-Unis même, ainsi qu’à élargir son cercle d’aide sociale à Beyrouth, mais il le fait selon un plan qui correspond à ses propres ambitions.

Par Ibrahim Al-Amine : rédacteur en chef du journal al-Akhbar ; Mercredi 19 novembre 2025

Source: Média