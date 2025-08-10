Le Hamas réclame « l’intensification des mouvements populaires dans toutes les capitales du monde pour condamner l’occupation israélienne, faire pression sur elle afin qu’elle arrête la guerre de famine et le génocide, et pour briser le blocus par tous les moyens légitimes. » – Site de la chaîne AlManar-Liban
