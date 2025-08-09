« Tous les Israéliens sont des colons », c’est ce qu’a affirmé Rima Hassan, eurodéputée franco-palestinienne LFI, dans une interview sur Arrêt sur Images avec Daniel Schneidermann.

Mme Hassan a en outre critiqué l’« hypocrisie » distinguant les « colons post-1967 » des Israéliens sur la « Palestine historique », affirmant que l’histoire d’Israël repose sur des « expulsions et des violences ».

« Il faut arrêter de dire que les Israéliens pré-1967 n’ont rien volé, c’est faux », a-t-elle martelé.

Rima Hassan, juriste de formation, a évoqué les coûts personnels de son combat.

« Un combat, ça coûte, et il faut être prêt à en payer le prix », a-t-elle déclaré, mentionnant des menaces de mort et son refus de protection rapprochée.

« Je pourrais prendre une balle dans la tête, et c’est le prix à payer, je suis ok avec ça. »

Elle a également dénoncé la censure des voix palestiniennes, l’acharnement médiatique dont elle est victime et la montée de l’islamophobie en France, amplifiée par des discours d’extrême droite.

Son engagement dans la « Freedom Flotilla (flottille de la liberté) » et son mandat au Parlement européen visent à contrer ces pratiques.