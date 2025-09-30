Huit pays arabes et islamiques ont publié une déclaration commune saluant « les efforts sincères déployés par le président américain Donald Trump pour mettre fin à la guerre » génocidaire israélienne contre la bande de Gaza.

La déclaration commune a été publiée par les ministres des Affaires étrangères de la Turquie, de l’Arabie saoudite, des Émirats arabes unis, du Qatar, d’Égypte, de la Jordanie, d’Indonésie et du Pakistan.

La déclaration salue en outre « le leadership de Trump et ses efforts sincères pour mettre fin à la guerre à Gaza et exprime sa confiance en sa volonté de trouver une voie vers la paix ».

Elle souligne « l’importance du partenariat avec les États-Unis pour parvenir à la paix dans la région ».

Les ministres ont aussi affirmé leur volonté de coopérer de manière positive et constructive avec les États-Unis et les parties concernées afin de finaliser et de mettre en œuvre l’accord, garantissant ainsi la paix, la sécurité et la stabilité aux populations de la région.

Ils ont également exprimé leur engagement commun à œuvrer avec les États-Unis pour mettre fin à la guerre à Gaza.

Le communiqué souligne que cet accord global garantit l’acheminement ininterrompu d’une aide humanitaire adéquate à Gaza, la prévention des déplacements de Palestiniens, la libération des prisonniers, un mécanisme de sécurité garantissant la sécurité de toutes les parties, un retrait israélien total de la bande de Gaza, la reconstruction de Gaza et l’établissement d’un processus de paix juste fondé sur la solution à deux États garantissant la pleine intégration de Gaza à la Cisjordanie, conformément au droit international.

Plus tôt lundi, lors d’une conférence de presse avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, Trump a présenté les éléments clés de son plan en 20 points pour mettre fin à la guerre, notamment la libération des captifs israéliens et le désarmement du mouvement de résistance palestinien Hamas.