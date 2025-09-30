Le secrétaire général du Jihad islamique palestinien, Ziyad al-Nakhalah, a affirmé que l’annonce faite lors de la conférence de presse entre le président américain Donald Trump et le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu n’est rien d’autre qu’un accord américano-israélien global.

Al-Nakhalah a souligné que cette annonce reflète la position israélienne dans ses moindres détails et constitue un prétexte à la poursuite de l’agression contre le peuple palestinien et une tentative d’imposer de nouvelles réalités sur le terrain par l’intermédiaire des États-Unis, et ce après l’échec de l’occupation à les obtenir au terme de ses guerres successives.

Et d’ajouter : le soi-disant « accord américano-israélien » n’est rien d’autre qu’une recette toute prête pour l’explosion de toute la région et l’embrasement de nouveaux conflits.

Lundi soir, la Maison Blanche a annoncé à l’issue d’un entretien entre Trump et Netanyahu les détails d’une proposition de cessez-le-feu pour la bande de Gaza, estimant que « si les deux parties acceptent cette proposition, la guerre prendra fin immédiatement ».