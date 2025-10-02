Les Brigades Al-Qods, branche militaire du Jihad islamique, ont annoncé mercredi avoir mené une opération spéciale contre l’armée d’occupation israélienne dans le quartier d’Al-Nasr, à l’ouest de Gaza, faisant des morts et des disparus.

Selon les détails révélés par les Brigades Al-Qods, les résistants ont fait exploser une maison piégée dans le quartier d’Al-Nasr, avec plusieurs engins explosifs fabriqués localement, ainsi que d’autres engins explosifs abandonnés par les forces d’occupation.

Les Brigades Al-Qods ont ajouté que « la maison a explosé alors qu’une unité de génie israélienne pénétrait dans la zone pour la piéger et la faire exploser ». Un drone de type Houdhoud a participé à cette opération spéciale, filmant le moment où les forces d’occupation sont entrées et la maison a explosé.

« L’explosion dans la maison confirme qu’aucun soldat israélien n’a survécu et qu’ils ont été tués ou portés disparus. Aucun d’entre eux n’est ressorti blesser », selon les Brigades al-Quds.

Suite à cela, l’occupation a lancé des raids d’une violence extrême et sans précédent à proximité du lieu de l’opération.

Bombardement de deux colonies dans la bande de Gaza

La force de missiles des Brigades al-Qods a bombardé les colonies de Meflasim et de Kfar Saad, dans la bande de Gaza, avec un tir de roquettes, en réponse aux crimes commis par l’occupation israélienne contre le peuple palestinien dans la bande de Gaza.

Par ailleurs, lors d’une autre opération menée par les Brigades al-Qods lundi et annoncée aujourd’hui, des combattants de la résistance ont réussi à faire exploser un missile GBU, abandonné par l’occupation, dans des véhicules israéliens près de la zone de Zaharneh, au nord-ouest de la ville de Gaza.

Deux opérations conjointes

Lors d’une opération conjointe menée par les Brigades Al-Qods et les Brigades al-Qassam, branche militaire du Hamas, des combattants de la résistance ont bombardé un site de commandement et de contrôle israélien sur l’axe Morag, au sud de Khan Younès, dans le sud de la bande de Gaza, avec plusieurs obus de mortier lourds.

Ils ont également bombardé une position de soldats et de véhicules israéliens au nord de Khan Younès avec des obus de mortier lourds.

Parallèlement, les médias militaires des Brigades Al-Qassam ont publié des images montrant des combattants de la résistance ciblant des soldats et des véhicules israéliens le long des axes d’incursion dans la ville de Gaza, dans le cadre d’une série d’opérations baptisées Bâton de Moïse.

De leur côté, les Brigades Moudjahidines, branche militaire du mouvement des Moudjahidines, ont annoncé avoir réussi mardi « à cibler un rassemblement de forces de l’occupation israélienne dans le quartier de Tel al-Hawa, au sud-ouest de la ville de Gaza, avec des obus de mortier de 60 mm ».

