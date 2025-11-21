L’armée russe a revendiqué jeudi la prise de la ville de Koupiansk, bastion ukrainien du nord-est, l’une des villes où les troupes de Moscou ont réalisé des avancées ces dernières semaines face à des forces ukrainiennes en difficulté.

Les forces russes « ont terminé la libération de la ville de Koupiansk », a déclaré au président Vladimir Poutine le commandant du groupement de troupes Ouest, Sergueï Kouzovlev, selon des propos retransmis à la télévision. Il a qualifié la ville de « nœud-clef dans la défense » ukrainienne.

L’état-major ukrainien a de son côté démenti toute capture russe de la ville, assurant sur Telegram qu’elle est toujours « sous le contrôle des forces de défense ukrainiennes ».

Koupiansk, qui comptait 55.000 habitants avant la guerre, a été occupée pendant plusieurs mois en 2022 par l’armée russe avant d’être reprise par les troupes ukrainiennes en septembre de la même année.

Poutine s’est rendu jeudi « dans l’un des postes de commandement du groupement de troupes Ouest » où il a « tenu une réunion avec le chef de l’état-major », avait annoncé peu auparavant le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, lors d’un briefing auquel a participé l’AFP.

Il n’a pas précisé si ce point de commandement se trouvait en Ukraine occupée ou en Russie.

Lors de cette réunion, le chef de l’état-major russe Valéri Guérassimov a affirmé que les troupes russes « continuent d’étendre leur zone de contrôle » dans les régions de Dnipropetrovsk (centre-est), où elles ont pénétré cet été, et de Zaporijjia (sud), où elles ont avancé ces dernières semaines après des mois d’un front quasi figé dans le secteur.

Il a aussi fait état d’une « offensive qui se déroule avec succès » à Pokrovsk, un nœud logistique clef pour l’armée ukrainienne qui pourrait tomber prochainement, et à Siversk, une ville qui n’avait pas connu de combats depuis 2022.

Selon M. Poutine, des affrontements ont aussi lieu à Kostiantynivka, forteresse majeure des forces ukrainiennes dans la région de Donetsk.

« Les troupes (…) avancent pratiquement sur tous les fronts », s’est félicité M. Guérassimov.

Poutine a de son côté déclaré que la tâche principale de Moscou restait la « réalisation inconditionnelle des objectifs de l’opération militaire spéciale », le nom donné en Russie à la guerre en Ukraine.

Ces déclarations interviennent alors que l’Ukraine a annoncé s’être vu présenté par les Etats-Unis un « projet de plan » destiné à mettre fin aux hostilités.

Selon un haut responsable au fait du dossier interrogé par l’AFP et des médias américains, ce plan reprend dans les grandes lignes les principales revendications de Moscou, dont des cessions territoriales inacceptables pour Kiev.

De leur côté, les Etats européens se préparent à la guerre et s’emploient pour y préparer les esprits comme le montrent les propos du chef d’état-major des Armées en France qui a déclaré jeudi que le pays devait restaurer sa « force d’âme pour accepter de nous faire mal pour protéger ce que l’on est » et être prêt à « accepter de perdre ses enfants ». Ces propos qui soulevé un tollé dans l’Hexagone illustrent que les pays européens de l’Otan se préparent pour faire intervenir leurs forces conventionnelles dans la guerre en Ukraine, d’autant que le régime en place est en perte de vitesse sur le terrain.

Source: Avec AFP