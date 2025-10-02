Les forces armées pakistanaises ont annoncé le succès du tir d’essai du missile de croisière sol-sol Fateh 4 d’une portée de 750 kilomètres.

L’armée pakistanaise a confirmé que « le missile, lancé avec succès, est doté de technologies avioniques et de navigation avancées », selon le journal pakistanais Dawn.

Le journal a souligné que « le missile est capable de voler au ras du sol pour échapper aux systèmes de détection, ce qui lui confère un avantage stratégique crucial sur le théâtre d’opérations ».

Le missile pakistanais Fateh 4 bénéficie d’un ciblage de haute précision, ce qui renforce les capacités de dissuasion de l’armée pakistanaise face aux défis régionaux, notamment dans le contexte de la concurrence militaire avec l’Inde.

« Le tir d’essai du missile Fateh 4 s’inscrit dans le cadre du programme de développement de missiles d’Islamabad, en cours depuis des années. Le programme vise à renforcer le système de défense national et à moderniser son arsenal militaire pour suivre le rythme des changements sécuritaires dans la région, en s’appuyant entièrement sur les capacités de fabrication locales », selon le journal.

