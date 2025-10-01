Des militants à bord de la Flottille Global Sumud, un convoi humanitaire multinational, ont déclaré via les réseaux sociaux que leur flotte se rapproche désormais de 120 milles nautiques de la côte de Gaza, entrant dans une « zone à haut risque » où les précédentes missions d’aide ont été interceptées ou attaquées par les forces d’occupation israéliennes.

La flottille, dont le nom provient du mot arabe « Sumud », signifiant fermeté ou résilience, est la plus grande opération maritime civile de ce type. Elle comprend plus de 50 bateaux et implique des milliers de participants venus de plus de 46 pays. La flottille compte également 497 activistes à son bord.

Selon la dernière publication des activistes sur les réseaux sociaux, des navires inconnus se sont approchés de plusieurs bateaux de la flottille, certains avec les feux éteints. Les participants ont appliqué les protocoles de sécurité en prévision d’une interception.

« Les navires ont maintenant quitté la flottille. Nous poursuivons notre route vers Gaza, approchant la barre des 120 milles nautiques, près de la zone où les flottilles précédentes ont été interceptées et/ou attaquées », indique le communiqué.

Selon Drop Site News, « des navires de la marine israélienne seraient en route pour intercepter la Flottille Global Sumud. Aucun navire n’a encore été arraisonné, mais la vidéosurveillance sur plusieurs bateaux a été perturbée. Les participants se préparent à l’interception. »

Le président colombien Gustavo Petro a souligné dans son dernier communiqué : « Toute attaque israélienne contre la flottille civile, humanitaire et non violente Global Sumud constituerait une violation flagrante du droit international et un crime contre l’humanité. »

Lancées en juillet 2025, dans un contexte de l’intensification de la crise humanitaire à Gaza, cette mission vise à fournir une aide de première nécessité, comprenant de la nourriture, des fournitures médicales et d’autres articles de secours, tout en défiant le blocus naval israélien de Gaza.

Dans leur mise à jour urgente, les organisateurs ont averti que la flottille pourrait être confrontée à une attaque israélienne dès ce soir ou demain, appelant les citoyens du monde entier à exercer des pressions sur leurs gouvernements pour garantir un passage en toute sécurité.

« Une attaque contre la flottille est une attaque contre la Palestine », a souligné le communiqué, mettant en avant l’importance symbolique et pratique de la mission pour soutenir plus de deux millions de Gazaouis, qui continuent de subir de graves pénuries d’eau, de soins de santé et de produits de première nécessité en raison du blocus brutal israélien imposé depuis 2007.

Les activistes ont réaffirmé que briser le siège est un « devoir moral et légal » en vertu du droit international, refusant d’abandonner leur cap malgré les risques croissants.

Ces dernières semaines, des bateaux ont signalé de multiples attaques de drones israéliennes dans les eaux internationales, notamment des frappes au large des côtes tunisiennes et grecques en septembre 2025, impliquant des engins incendiaires, des bombes sonores et d’autres munitions ayant provoqué des incendies, mais sans faire de blessés.

Les organisateurs de la flottille et leurs partisans, y compris la rapporteuse spéciale des Nations unies, Francesca Albanese, ont appelé à une protection internationale.

Les responsables israéliens, dont le ministre belliciste Itamar Ben-Gvir, ont promis d’empêcher le convoi d’atteindre Gaza, qualifiant les participants de « terroristes potentiels » et promettant de saisir les bateaux et d’emprisonner les militants.

Les porte-paroles de la flottille ont rejeté ces allégations infondées du régime israélien, les qualifiant de propagande visant à justifier l’agression.

Les Palestiniens de Gaza sont confrontés au génocide, à la dévastation et à la famine. Des enquêteurs de l’ONU ont récemment conclu qu’Israël commet un génocide à Gaza, où plus de 66 000 personnes ont été massacrées depuis octobre 2023.

Le blocus israélien de l’aide humanitaire a privé les 2,2 millions d’habitants de Gaza d’un accès suffisant à la nourriture, à l’eau potable et aux médicaments, des conditions qui, selon les responsables de l’ONU, ont atteint une « ampleur cauchemardesque ».

Source: Avec PressTV