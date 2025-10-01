La Grande-Bretagne a envoyé un total de 110 000 balles à ‘Israël’ en un seul mois, malgré les appels lancés au gouvernement britannique pour qu’il cesse ses ventes d’armes au régime sioniste, selon une nouvelle enquête.

La chaîne publique britannique Channel 4 a rapporté que la cargaison, d’une valeur de près de 27 000 dollars, avait été expédiée en ‘Israël’ en août en plein génocide à Gaza. Les articles de la cargaison étaient classés comme « balles » selon le code douanier israélien.

L’envoi de cette cargaison s’inscrit dans le cadre d’une hausse plus large des exportations d’armes britanniques vers ‘Israël’. Le total des expéditions en août a dépassé 187 000 dollars, soit le deuxième plus important total mensuel depuis janvier 2022.

Les autres expéditions effectuées ce mois-là comprenaient des pièces détachées pour chars, des composants pour fusils de chasse et carabines, ainsi qu’une vaste catégorie « autre » incluant des projectiles, des explosifs et des munitions.

« Notre analyse des chiffres de l’administration fiscale israélienne montre que des munitions d’une valeur d’environ 400 000 £ sont arrivées du Royaume-Uni en juin 2025, soit le montant le plus élevé en un seul mois depuis que les registres sont devenus disponibles il y a plus de trois ans », a déclaré Channel 4.

En septembre 2024, le gouvernement britannique a suspendu 30 des 350 licences d’exportation d’armes après avoir identifié un risque évident de « violations du droit international humanitaire ».

Néanmoins, un rapport du Mouvement de la jeunesse palestinienne, de l’Internationale progressiste et des Travailleurs pour une Palestine libre a révélé plus tôt cette année que le gouvernement britannique avait continué d’exporter du matériel militaire vers ‘Israël’ malgré la suspension.

D’après ce rapport, le Royaume-Uni a expédié 8 630 munitions depuis l’entrée en vigueur des suspensions, toutes classées sous la rubrique « Bombes, grenades, torpilles, mines, missiles et munitions de guerre similaires et leurs pièces – Autres ».

Le Royaume-Uni a été critiqué pour avoir fourni des armes à ‘Israël’, même après qu’une commission d’enquête des Nations Unies a confirmé le 16 septembre que le régime israélien avait commis un génocide contre les Gazaouis.

Source: Avec PressTV