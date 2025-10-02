Plus de 200 hôpitaux à travers l’Italie et des milliers de professionnels de la santé allumeront simultanément leurs lumières jeudi, dans un geste symbolique de solidarité avec la bande de Gaza sous le slogan « Lumières avec la Palestine ». – Site de la chaîne AlManar-Liban
Plus de 200 hôpitaux à travers l’Italie et des milliers de professionnels de la santé allumeront simultanément leurs lumières jeudi, dans un geste symbolique de solidarité avec la bande de Gaza sous le slogan « Lumières avec la Palestine ».