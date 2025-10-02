La Flottille Global Sumud a publié un communiqué confirmant que « ses navires ont été interceptés illégalement et pour des raisons de piraterie par les forces d’occupation israéliennes qui ont donné l’ordre de changer de cap vers le port d’Ashdod, sous prétexte d’inspecter l’aide humanitaire transportée ».

La flottille a souligné dans son communiqué que « sa véritable destination était Gaza, et non les ports israéliens ».

Elle a également précisé que « les caméras embarquées sont hors service et des soldats israéliens ont effectivement abordé certains navires ».

La flottille a également indiqué que l’occupation a déclaré « l’état d’urgence sur les navires en brouillant leurs communications et leurs caméras de surveillance. Les communications avec plusieurs navires ont été perdues, quatre mines navales ont été détectées à proximité et plus de 20 navires israéliens se sont approchés ».

Les médias israéliens ont rapporté que « les forces navales israéliennes ont arraisonné plusieurs bateaux, saisi les navires Alma et Cyrus et arrêté les participants à bord, les forçant à dévier vers le port d’Ashdod ».

Malgré cela, le capitaine de l’Alma a insisté sur le fait que la flottille poursuivrait sa route vers Gaza. Le Comité international pour la rupture du siège a déclaré que « des navires israéliens ont encerclé les navires et ont annoncé l’activation d’une salle d’opérations d’urgence pour suivre l’évolution de la situation, à l’occasion d’un événement de solidarité au Caire ».

Le coordinateur de la délégation néerlandaise, Mohammed Qutaish, a accusé les forces israéliennes de mener des « manœuvres d’intimidation » autour des navires de la flottille afin de semer la peur parmi les participants.

Les participants à bord ont scandé Free Palestine et chanté des refrains de chansons de la résistance palestinienne.

Lina Tabbal, experte en droit international, a indiqué qu’ils s’attendent à une poursuite des forces israéliennes ce soir et que les « pires scénarios » sont possibles.

Elle a également ajouté que « des drones survolent constamment les navires et que les forces israéliennes pourraient les attaquer et utiliser des bombes assourdissantes contre les militants ».

Tabbal a qualifié toute attaque des navires par les forces israéliennes de « piraterie et de violation du droit international ».

Youssef Ajisa, vice-président du Comité international pour la levée du siège de Gaza, a déclaré que « la flottille se trouve désormais à deux pas de la zone que l’occupation considère comme une zone de guerre ». Il a qualifié la nuit dernière de « dangereuse » pour la flottille, soulignant que « cette nuit pourrait également être marquée par un niveau de danger élevé ».

Le compte du comité sur la plateforme X a également annoncé une arrivée à Gaza prévue d’ici environ 12 heures.

La Flottille Sumud avait précédemment signalé que « la marine israélienne avait mené une agression dangereuse, incluant menaces et provocations, à l’aube de mercredi ».

« Lors de cet incident, le navire Alma a été poursuivi agressivement par un navire de guerre israélien pendant plusieurs minutes. Les systèmes de communication du navire, y compris la diffusion interne fermée, ont été désactivés à distance. Le navire de guerre s’est approché dangereusement, obligeant le capitaine à effectuer des manœuvres brusques pour éviter une collision directe », selon un communiqué de la Flotte de Résilience Mondiale.

