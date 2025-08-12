La France a suspendu le renouvellement des visas de travail du personnel de sécurité de la compagnie aérienne israélienne El Al en mission diplomatique à Paris, c’est ce qu’a rapporté le quotidien israélien Jerusalem Post.

Cette suspension intervient « en raison de la guerre israélienne contre Gaza », a-t-on ajouté de même source.

Ces employés, recrutés via l’ambassade israélienne en tant que personnel de soutien consulaire, assuraient la protection des vols de la compagnie israélienne au départ de Roissy.

Selon plusieurs sources, cette décision, appliquée discrètement par les autorités françaises, serait motivée par des considérations politiques liées à la guerre contre Gaza et à l’annulation par le gouvernement israélien des visas de 27 députés et dirigeants français en avril dernier.

Conséquence : certains agents se retrouvent en situation irrégulière en France, d’autres ont dû solliciter des visas diplomatiques temporaires via l’ambassade, tandis qu’une partie a été contrainte de rentrer en ‘Israël’.

Ce bras de fer s’ajoute à une série d’incidents récents dont des critiques virulentes d’Emmanuel Macron à l’égard de la stratégie militaire israélienne contre Gaza, qualifiée « d’escalade vers une guerre sans fin ».

Rappelons que plus de 61.000 Palestiniens, dont une majorité de femmes et d’enfants, sont tombés en martyre suite à la guerre génocidaire israélienne lancée contre Gaza depuis le 7 octobre 2023.