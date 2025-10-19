Le Corps des gardiens de la révolution iranienne (CGRI) a fermement condamné « l’assassinat de plusieurs cheikhs et notables sunnites de la tribu baloutche dans la province du Sistan-Baloutchistan, dans le sud-est du pays, perpétré par des groupes armés », soulignant « sa détermination à punir les responsables de ce crime ».

Le quartier général des brigades al-Qods, affilié aux forces terrestres du CGRI, a déclaré que ce crime « ne restera pas impuni », soulignant que « les planificateurs et les auteurs de l’opération feront face à une réponse décisive ».

Dans un communiqué, le quartier général a appelé « au renforcement de l’unité des populations de la région afin de contrer les tentatives de semer la discorde et la division », accusant des « groupes de mercenaires affiliés à l’entité sioniste » d’avoir révélé leur nature malveillante en perpétrant ce crime et en assassinant plusieurs cheikhs et notables sunnites, dont le mollah Kamal, Reza Azarkesh, Parviz Kadkhodaei et Shams Askani.

Les Gardiens ont affirmé que « ce crime ne compromettra pas la forte unité entre les sectes chiite et sunnite dans la province du Sistan-Baloutchistan », avertissant que « les auteurs et les planificateurs de ce crime seront punis à leur juste valeur le plus tôt possible ».

Les médias iraniens ont rapporté dimanche matin l’assassinat du mollah Kamal Salahi Zehi, un chef religieux réputé de la région de Sarbaz, dans la province du Sistan-Baloutchistan, au sud-est du pays, à la suite d’une attaque armée.

Les médias iraniens ont indiqué que « le mollah Kamal avait joué un rôle actif dans l’apaisement des conflits tribaux et la résolution des différends entre factions au sein de la communauté baloutche ces dernières années, ce qui en faisait la cible d’attaques répétées de « groupes terroristes soutenus par l’étranger ».

La province du Sistan-et-Baloutchistan est l’une des régions les plus sensibles d’Iran en matière de sécurité en raison de l’activité de groupes séparatistes et extrémistes, tels que la soi-disant « Armée de la Justice », qui est régulièrement le théâtre d’attaques terroristes.

Source: Médias