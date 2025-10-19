Le Bureau d’information des prisonniers palestiniens a dénoncé les conditions de vie difficiles des prisonniers palestiniens dans la section Rakefet de la prison de Ramleh.

Le Bureau a confirmé que « ces conditions se manifestent par la famine, la négligence médicale, les actes de torture et les insultes incessantes, dans le contexte de la politique de répression et d’isolement croissante depuis le 7 octobre 2023, en particulier à l’encontre des prisonniers de la bande de Gaza ».

Les prisonniers ont signalé que « l’administration pénitentiaire israélienne les empêche d’accomplir des prières collectives, et parfois individuelles, et leur interdit de posséder des exemplaires du Coran, en violation flagrante de leurs droits religieux et humains ».

Le prisonnier A.M. a perdu plus de 10 kilos et souffre d’une mycose sans aucun traitement médical. Il a également été soumis à des tortures brutales lors de son interrogatoire.

Le prisonnier I.H. a également perdu environ 35 kilos et souffre de maladies de peau dues à la négligence et au manque d’hygiène. Sa détention administrative a été prolongée malgré l’absence de charges sérieuses.

Le Bureau a confirmé que « les témoignages des prisonniers témoignent d’une escalade systématique des politiques de répression, de famine et d’isolement menées à leur encontre par les autorités d’occupation ».

Le Bureau a tenu l’administration pénitentiaire israélienne pleinement responsable de la détérioration des conditions de détention des prisonniers, appelant le Comité international de la Croix-Rouge et le Conseil des droits de l’homme à prendre des mesures urgentes pour mettre fin à ces violations.

Source: Médias