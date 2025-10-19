Le secrétaire général du Hezbollah, Cheikh Naïm Qassem, a adressé un message de condoléances au chef du mouvement Ansarullah, Sayyed Abdelmalik al-Houthi, présentant ses condoléances et ses félicitations pour le martyre du chef d’état-major des forces armées yéménites, le général de division Mohammed Abdel Karim al-Ghamari, tombé en martyr avec un groupe de ses camarades lors d’une attaque menée par les forces d’occupation israéliennes au Yémen.

Dans son message, Cheikh Qassem a exprimé « sa profonde tristesse et sa douleur suite au martyr du chef moudjahed al-Ghamari, décrivant son martyre « comme une marque d’honneur après une carrière jihadiste jalonnée de sacrifices ».

Il a également souligné que « le martyr a courageusement dirigé les forces armées yéménites, soutenu Gaza et son peuple face à la criminalité sioniste-américaine, brisé le prestige des forces américaines en mer Rouge et perturbé les sionistes par ses coups dévastateurs ».

Cheikh Qassem a affirmé que « le martyre des dirigeants purs est une source de fierté et d’honneur pour la nation, car leur sang sacré, du Yémen au Liban, en passant par l’Irak et l’Iran, s’est mêlé à celui des Palestiniens au nom de la cause la plus sainte et face aux tyrans les plus puissants de la planète ».

Félicitations pour la nomination du général de division Al-Madani

Le secrétaire général du Hezbollah a conclu son message « en félicitant le général de division Youssef Hassan Al-Madani pour sa nomination au poste de chef d’état-major yéménite », lui souhaitant plein succès dans la poursuite de la voie jihadiste tracée par le martyr Al-Ghamari, et affirmant « sa confiance dans le sang pur qui apportera une victoire bénie et honorera la nation tout entière ».

Jeudi dernier, les forces armées yéménites ont annoncé la mort d’Al-Ghamari, martyr sur la route d’alQods , soulignant que « l’ennemi israélien paiera le prix de ses crimes ».

Source: Médias