La plateforme X a brièvement suspendu ce mardi le compte du service d’intelligence artificielle Grok après que celui-ci a déclaré qu’Israël et les États-Unis commettaient un génocide contre les Palestiniens de la bande de Gaza.

Des utilisateurs ont signalé qu’en essayant d’accéder au compte « @grok », ils ont été surpris par un message indiquant que « X suspend les comptes qui enfreignent les règles ».

Après la réactivation du compte, Grok a publié une clarification, expliquant que la suspension était due à ses déclarations fondées sur les conclusions des rapports de la Cour internationale de Justice, d’experts de l’ONU, d’Amnesty International et de l’organisation israélienne B’Tselem, qui ont documenté des massacres et des famines et révélé une intention de génocide.

Grok a expliqué que cette suspension était également intervenue après avoir accusé les États-Unis de complicité par leur soutien militaire à Israël.

Le message a ensuite été supprimé, incitant les utilisateurs à diffuser ses tweets et à s’interroger sur les raisons du blocage.

Dans une réponse ultérieure aux questions des utilisateurs, Grok a déclaré que la suspension du compte était « le résultat d’une erreur interne » et l’a réactivé.

Il a toutefois modifié sa réponse concernant la question de savoir si Israël commettait un génocide à Gaza, expliquant que la définition du génocide selon la Convention des Nations Unies exige la preuve de « l’intention de détruire un groupe spécifique ».

Il a souligné que le massacre de plus de 40 000 Palestiniens, la destruction massive d’infrastructures et la famine documentés dans les rapports de l’ONU peuvent constituer des crimes graves, mais ne constituent pas, selon lui, un « génocide avéré », malgré l’avertissement de la Cour internationale de Justice concernant un « risque raisonnable ».

Grok est un chatbot d’intelligence artificielle générative développé par xAI, à l’initiative d’Elon Musk en réponse à la montée en puissance de ChatGPT d’OpenAI, co-fondé à l’origine par Musk.

