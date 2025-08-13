Le député du bloc parlementaire du Hezbollah Ihab Hamadeh, a affirmé que la résistance et l’armée libanaise formaient un duo dans « l’équation d’or », soulignant que la trilogie « armée, peuple et résistance » resterait efficace et influente.

Lors d’une célébration de l’Arbaeen dans le Hermel, Hamadeh a insisté que personne ne pouvait « nous soutirer un couteau, une aiguille ou un bâton », tout en rassurant les partisans de la résistance de ne pas avoir peur pour la résistance et son avenir. »

« S’ils tentent de délégitimer l’arme de la sauvegarde du Liban, qui a assuré leurs sièges, alors ils se trompent », a-t-il affirmé

Selon lui, c’est « la résistance qui confère une légitimité aux autres et n’a besoin de la légitimité de personne. »

Hamadeh a expliqué : « l’armée libanaise et nous formons un duo dans l’équation d’or, et la trilogie « armée, peuple et résistance » restera efficace et influente. »

Et de conclure : « nous n’adhérerons qu’à la voie en laquelle nous croyons et grâce à laquelle nous protégeons le Liban, ses frontières, sa terre, ses pierres et ses richesses. »

Source: Média