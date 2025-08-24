Les ministres restants du parti néerlandais du Nouveau Contrat Social ont démissionné du gouvernement, peu après l’annonce vendredi de la démission du ministre des Affaires étrangères Kasper Veldkamp, suite à l’obstruction du gouvernement à de nouvelles mesures contre l’entité israélienne.

Les ministres démissionnaires du Nouveau Contrat Social sont : Eddie van Heum, ministre des Affaires sociales, Judith Ottermark, ministre de l’Intérieur, Ebbo Bruins, ministre de l’Éducation, Daniel Jansen, ministre de la Santé, ainsi que quatre autres ministres délégués.

Avec le départ de tous les ministres du Nouveau Contrat Social, sur fond de conflit croissant au sein de la coalition au pouvoir aux Pays-Bas concernant sa politique envers « Israël », le Parti populaire pour la liberté et la démocratie (VVD) et le Mouvement des agriculteurs citoyens (BBB), deux des quatre partis qui formaient la coalition il y a moins de 14 mois, restent au gouvernement.

En réponse, le Premier ministre néerlandais Dick Schoof a déclaré « qu’il demanderait conseil avant de décider de la marche à suivre » avec le gouvernement, dont les deux partis ne détiennent que 32 des 150 sièges du Parlement (ce qui signifie qu’il a perdu sa majorité et fonctionne comme un gouvernement intérimaire).

L’aggravation de la crise interne a incité Schoof à annuler une visite prévue en Ukraine la semaine prochaine pour déterminer comment pourvoir les postes ministériels vacants.

Le VVD et le BBB n’ont pas voulu aller au-delà des mesures établies contre l’occupation israélienne, qui incluent l’interdiction d’entrée sur le territoire aux ministres Itamar Ben-Gvir et Bezalel Smotrich et la désignation « d’Israël » comme une menace pour la sécurité nationale. Ils ont accusé les ministres du Nouveau Contrat Social de se retirer des négociations visant à résoudre la crise.

Le ministre des Affaires étrangères a confirmé dans son annonce de démission vendredi que « les deux autres partis du gouvernement font obstacle à ses tentatives de prendre de nouvelles mesures contre Israël », après avoir déclaré jeudi « qu’il voulait faire pression sur lui suite à son invasion de la ville de Gaza et à son annonce de projets de construction de nouvelles colonies en Cisjordanie ».

