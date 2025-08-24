La Direction du renseignement de la province du Sistan-Baloutchistan a annoncé samedi « avoir déjoué l’un des plus importants complots terroristes dans l’est de l’Iran », selon l’agence de presse iranienne Fars.

Selon les informations révélées par la Direction du renseignement de la province du sud-est, « la cellule terroriste est entrée dans le pays ces derniers jours par la frontière orientale, dans le but de mener une opération terroriste dangereuse et ciblée en attaquant un centre vital ».

Les services de renseignement ont confirmé que « la cible des terroristes était « exactement le même type de cible attaquée par l’occupation israélienne » lors de son agression de 12 jours contre l’Iran en juin dernier.

Dans ce contexte, la Direction du renseignement du Sistan-Baloutchistan a expliqué que « la nature de la cible, ainsi que d’autres documents, « révèlent la nature sioniste de l’équipe terroriste, qui a été complètement éliminée ».

« Le type d’entraînement militaire spécial reçu par l’équipe terroriste, ainsi que l’entraînement dispensé sur une maquette du centre vital ciblé, témoignent des « modèles strategiques et opérationnels du Mossad », selon la Direction du renseignement.

Équipement composé de divers types d’armes et de munitions

La principale équipe opérationnelle du groupe terroriste comprenait sept terroristes non iraniens et était équipée de divers types d’armes, de munitions et d’engins explosifs.

Ces armes comprenaient : des lanceurs RPG-7 équipés de lasers, des mitrailleuses américaines M4 et M16, des grenades à main, des lance-grenades, des gilets explosifs, des RPG antipersonnel et une grande quantité de munitions diverses.

De plus, les terroristes possédaient des radios portatives, de nombreux véhicules et motos, ainsi que d’autres équipements et fournitures.

6 terroristes tués

Lors d’un échange de tirs nourri qui a duré plusieurs heures, six terroristes ont été tués et deux arrêtés.

Du côté des services de renseignement iraniens au Sistan-Baloutchistan, quatre personnes ont été blessées.

Source: Médias