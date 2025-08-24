L’ancien porte-parole du département d’État américain, Matthew Miller, a annoncé que le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu avait informé Washington qu’il poursuivra la guerre à Gaza pendant des décennies, et que l’administration américaine était consciente de son intransigeance concernant un cessez-le-feu.

Ces propos ont été exprimés, le vendredi 22 août, lors d’une interview accordée à la chaîne israélienne Channel 13.

Miller a expliqué que le secrétaire d’État de l’époque, Antony Blinken, avait averti ‘Israël’ dès le début de la guerre : « Sans plan clair pour l’avenir de Gaza, Israël risque de se retrouver confronté à une insurrection sans fin.»

Il a souligné que le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu avait répondu aux avertissements de Blinken en déclarant : « Vous avez raison. Nous continuerons cette guerre pendant des décennies. Il en a été ainsi jusqu’à présent, et il en sera ainsi.»

Miller a également confirmé les informations selon lesquelles le ministre extrémiste de la Sécurité nationale, Itamar Ben-Gvir, et le ministre des Finances, Bezalel Smotrich, auraient bloqué au moins cinq accords d’échange de prisonniers à Gaza.

Il a également expliqué que les États-Unis étaient conscients qu’Israël faisait obstacle aux efforts de cessez-le-feu, mais ne s’y opposaient ».

Il a poursuivi en affirmant que « l’administration américaine, sous la présidence de Joe Biden, avait parfois envisagé de déclarer publiquement que Netanyahu agissait avec intransigeance et rendait la conclusion d’un accord plus difficile, mais avait finalement décidé que cela serait vain ».

« Nous voulions discuter rigoureusement avec le gouvernement israélien à huis clos, mais nous n’avons finalement rien fait, car nous pensions que cela rendrait la conclusion d’un accord plus difficile », selon ses propres termes.

Avec le soutien des États-Unis, ‘Israël’ mène une guerre génocidaire à Gaza depuis le 7 octobre 2023, qui a couté la vie à plus de 62.000 Palestiniens, dont une majorité de femmes et d’enfants.

En plus de tueries, il a affamé et déplacé de force des centaines de milliers, ignorant tous les appels internationaux et les injonctions de la Cour internationale de justice.