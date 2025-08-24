La députée républicaine américaine Marjorie Taylor Greene a comparé les souffrances des civils à Gaza à celles des Américains si leur pays était bombardé à cause des actions de leur gouvernement, soulignant que « les innocents ne devraient pas payer le prix des politiques gouvernementales ».

Dans un message publié samedi sur X, Greene a déclaré que les États-Unis financent Israël à hauteur de 3,8 milliards de dollars par an en aide militaire, soulignant que « chaque contribuable américain est directement impliqué dans les opérations militaires israéliennes ».

Elle a ajouté : « Je ne veux pas payer le prix d’un génocide commis dans un pays étranger contre un peuple étranger à cause d’une guerre à laquelle je n’ai rien à voir, et je ne garderai pas le silence.»

La députée a souligné que de nombreux innocents à Gaza, y compris des enfants, sont tués alors qu’ils ne sont pas membres du Hamas.

Et de poursuivre: « Tout comme nous avons fait preuve de compassion envers les victimes de l’attaque du 7 octobre en Israël, nous devons faire preuve de la même compassion envers les innocents et les enfants de Gaza.»

Et Mme Greene de conclure : toutes les vies innocentes sont égales aux yeux de Dieu et que « le silence du monde sur les souffrances de Gaza est inacceptable ».

If America was being bombed day and night because of something horrific our government did, and many innocent Americans and American children were being killed and traumatically injured, and we begged for mercy, but the rest of the world said, “Americans voted for their… — Rep. Marjorie Taylor Greene🇺🇸 (@RepMTG) August 23, 2025

Avec le soutien des États-Unis, ‘Israël’ mène une guerre génocidaire à Gaza depuis le 7 octobre 2023, qui a coûté la vie à plus de 62.000 Palestiniens, dont une majorité de femmes et d’enfants.

En plus des tueries, il a affamé et déplacé de force des centaines de milliers, ignorant tous les appels internationaux et les injonctions de la Cour internationale de justice. Vendredi, l’ONU a déclaré la famine à Gaza , une première au Moyen-Orient.