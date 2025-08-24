Le Leader de la Révolution islamique en Iran, l’Ayatollah Sayed Ali Khamenei, a souligné la nécessité de préserver l’unité nationale et de soutenir les responsables du pays, avertissant que les ennemis cherchent à semer la division après avoir échoué à vaincre l’Iran par la guerre.

S’exprimant lors d’une cérémonie de deuil marquant l’anniversaire du martyre de l’Imam Reza (AS) à Téhéran, le dimanche 24 août, le Leader a déclaré à des milliers de personnes de tous horizons que « le bouclier invincible de la solidarité entre le peuple, les responsables et les forces armées ne doit jamais être affaibli ».

L’Ayatollah Khamenei a affirmé que la nation iranienne avait résisté fermement à l’appel insultant à la soumission des États-Unis et qu’elle continuerait à résister avec force.

Il a souligné que les ennemis, ayant compris à la lumière de leurs défaites militaires que l’Iran ne peut être contraint à l’obéissance par la guerre, poursuivent désormais l’objectif d’affaiblir le pays par la discorde.

Le Leader faisait référence à la guerre d’agression israélo-américaine contre l’Iran, lancée le 13 juin dernier. La guerre a été interrompue le 25 juin à la suite des frappes de missiles incessantes de l’Iran contre ‘Israël’, qui ont mis à mal les systèmes de défense du régime d’occupation.

Selon l’Ayatollah Khamenei, tous les Iraniens, y compris les intellectuels et les personnalités médiatiques, doivent préserver l’unité acquise au lendemain de la guerre et soutenir les fonctionnaires, en particulier le « président travailleur et infatigable ».

Source: Avec PressTV