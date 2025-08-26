Un sondage publié aujourd’hui sur le site d’information Walla a révélé « qu’environ 74 % des Israéliens sont favorables à la fin de la guerre dans la bande de Gaza si celle-ci s’inscrit dans le cadre d’un échange de prisonniers ».

Ce sondage, réalisé par l’institut AGAM LABS, a révélé que « 54,7 % des électeurs du Likoud au pouvoir soutiennent la fin de la guerre en échange d’un échange de prisonniers ».

Les résultats ont également montré que « près d’un tiers des électeurs des partis Sionisme religieux et Pouvoir juif soutiennent également un accord d’échange de prisonniers, même si le prix à payer est la fin de la guerre ».

Plus tôt, les familles de prisonniers israéliens à Gaza ont annoncé « le début d’une semaine de manifestations de plus en plus intenses en prévision de la Journée de solidarité, mardi prochain ».

Les familles des prisonniers ont exigé que « le gouvernement réponde aux demandes de la population de mettre fin à la guerre et de libérer les prisonniers ».

Tel Aviv a été le théâtre de manifestations massives de colons contre la guerre en cours, sur fond d’accusations selon lesquelles le ministre de la Sécurité nationale de l’occupation, Itamar Ben-Gvir, est « un terroriste et un tueur de prisonniers israéliens ».