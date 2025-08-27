La journaliste et photographe canadienne Valerie Zink a annoncé sa décision de quitter Reuters après huit ans de collaboration, pour protester contre la promotion de la propagande israélienne et son rôle dans la justification des assassinats systématiques de journalistes à Gaza.

Zink a publié une longue lettre expliquant les raisons de sa décision :

Depuis huit ans, je travaille comme correspondante indépendante pour Reuters. Mes photographies ont été publiées dans des journaux tels que le New York Times, Al Jazeera et d’autres médias en Amérique du Nord, en Asie, en Europe et ailleurs dans le monde. Cependant, il m’est actuellement impossible de continuer à travailler pour Reuters, compte tenu de son rôle dans la justification des assassinats systématiques de 245 journalistes à Gaza. Cette décision est le moins que je puisse faire pour mes collègues palestiniens, et je leur dois beaucoup.

Lorsqu’Israël a tué Anas al-Sharif et toute l’équipe d’Al Jazeera à Gaza le 10 août, Reuters a choisi de publier l’affirmation israélienne infondée selon laquelle al-Sharif était un « agent du Hamas » – l’un des nombreux mensonges que les grands médias comme Reuters ont légitimés à maintes reprises. La soumission de Reuters à la propagande israélienne n’a même pas protégé ses propres journalistes du génocide perpétré par Israël. Cinq autres journalistes, dont le caméraman de Reuters Hossam al-Masri, figuraient parmi les 20 personnes tuées lors d’une autre attaque contre l’hôpital Nasser. Il s’agit de ce qu’on appelle un « double tap » : Israël bombarde une cible civile comme une école ou un hôpital, attend l’arrivée des ambulanciers, des équipes de secours et des journalistes, puis bombarde à nouveau.

Les médias occidentaux sont directement responsables de la création des conditions qui rendent un tel événement possible.

Comme l’a déclaré Jeremy Scahill de Drop Site News : « Tous les grands médias – du New York Times au Washington Post, en passant par Associated Press et Reuters – ont servi de relais à la propagande israélienne, blanchissant les crimes de guerre, déshumanisant les victimes et désavouant leurs collègues et leur prétendu engagement en faveur d’un journalisme authentique et éthique.»

En répétant comme des perroquets les mensonges israéliens sans en vérifier l’authenticité – abandonnant ainsi les devoirs les plus élémentaires du journalisme –, les médias occidentaux ont permis que davantage de journalistes soient tués sur une petite bande de terre que pendant les deux guerres mondiales, la Corée, le Vietnam, l’Afghanistan, la Yougoslavie et l’Ukraine réunies. Sans parler de la famine qui a frappé tout un peuple, du démembrement de ses enfants et de l’incendie criminel de ses familles.

Même le fait que les travaux d’Anas al-Sharif aient valu à Reuters un prix Pulitzer n’a pas incité l’agence à le défendre lorsque les forces d’occupation israéliennes l’ont inscrit sur une liste noire de journalistes accusés d’appartenir au Hamas et au Jihad islamique.

Cela ne l’a pas incitée à le défendre lorsqu’il a appelé les médias internationaux à la protection après qu’un porte-parole de l’armée israélienne a diffusé une vidéo montrant leur intention de l’assassiner suite à son reportage sur l’aggravation de la famine. Cela ne l’a même pas incitée à rapporter honnêtement son assassinat lorsqu’il a été poursuivi et tué quelques semaines plus tard.

J’ai apprécié le travail que j’ai accompli pour Reuters ces huit dernières années, mais aujourd’hui, je ne peux imaginer porter cette carte de presse sans un profond sentiment de honte et de tristesse. J’ignore ce que cela signifierait de commencer à honorer le courage et le sacrifice des journalistes de Gaza – les plus courageux et les plus grands qui aient jamais vécu –, mais je sais que toute contribution que j’apporterai désormais sera guidée par cette boussole.