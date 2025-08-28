Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, a évoqué un projet sur lequel il travaille pour « établir une zone démilitarisée s’étendant du plateau du Golan au gouvernorat de Souwayda, dans le sud de la Syrie ».

Les propos de Netanyahou ont été tenus lors de sa visite au village de Julis, en Galilée occidentale, où il a rencontré le chef spirituel de la communauté druze des territoires occupés, Muwaffaq Tarif, et plusieurs dirigeants communautaires.

Il a ajouté que « son gouvernement se concentre actuellement sur trois enjeux » : la protection de la communauté druze, l’établissement d’une zone démilitarisée et la mise en place d’un corridor humanitaire pour permettre l’acheminement de l’aide ». Il a souligné que « ces discussions sont en cours en ce moment même ».

Il convient de noter qu’après l’effondrement du régime syrien le 8 décembre 2024, l’occupation israélienne a profité du vide sur le terrain pour consolider son contrôle sur le mont Hermon et plusieurs localités du plateau du Golan syrien occupé.

La question druze en Syrie a longtemps été utilisée comme prétexte dans le discours israélien, parallèlement aux tentatives de l’occupation d’imposer des « zones tampons » ou des « zones démilitarisées » le long de la frontière palestinienne occupée par la Syrie.

