Plus de 250 personnes ont été tuées et 500 blessées lorsqu’un séisme de magnitude 6,0 a frappé l’est de l’Afghanistan dimanche soir, a déclaré le ministère de l’Information du pays à l’agence turque Anadolu.

L’US Geological Survey (USGS) a enregistré le séisme à 23h47 heure locale (19h17 GMT), à 27 kilomètres au nord-est de Jalalabad, à une profondeur de 8 kilomètres.

Un responsable du ministère afghan de l’Information a déclaré à Anadolu que des victimes avaient été signalées dans les districts de Nur Gal, Sawki, Watpur, Manogi et Chapa Dara, dans la province de Kunar.

Il a précisé que les chiffres concernant le nombre de morts et de blessés n’étaient pas définitifs, car les autorités étaient toujours en communication avec les habitants de nombreuses zones reculées et les équipes de secours étaient en route.

Les routes menant à Dewa Gul dans le district de Sawki et à Mazar Dara dans le district de Nur Gul ont été bloquées en raison de glissements de terrain, ce qui a rendu difficile l’accès des équipes de secours aux zones touchées, a-t-il ajouté.

Les habitants ont décrit ce séisme comme l’un des plus puissants qui ait jamais frappé le pays.

Le porte-parole de l’administration intérimaire afghane, Zabihullah Mujahid, a confirmé que le séisme avait fait des victimes.

« Malheureusement, le séisme de cette nuit a causé des pertes humaines et des dégâts matériels dans certaines de nos provinces orientales », a-t-il écrit sur la plateforme du réseau social X, basé aux Etats-Unis.

Mujahid a déclaré que les autorités locales et les habitants participaient aux efforts de sauvetage, avec l’aide d’équipes de secours venues des provinces centrales et voisines.

« Toutes les ressources disponibles seront mobilisées pour sauver des vies », a-t-il ajouté.

Selon l’USGS, au moins deux autres séismes d’une magnitude de 5,2 ont frappé la même région après le séisme principal.