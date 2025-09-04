Les forces armées yéménites ont annoncé, dans un communiqué publié mercredi soir, deux opérations militaires contre deux cibles israéliennes à Jérusalem et Haïfa occupées, en soutien à la bande de Gaza et en première riposte à l’agression israélienne contre le Yémen ».

Le porte-parole des forces armées yéménites, le général de brigade Yahya Saree, a déclaré dans un communiqué que « la force balistique de l’armée yéménite a tiré un missile balistique hypersonique Palestine 2 sur une cible importante et sensible à l’ouest de Jérusalem occupée », soulignant que « l’opération a atteint son objectif avec succès et entraîné la fuite de millions de colons vers des abris ».

Le général de brigade Saree a également expliqué que « l’armée de l’air a mené une deuxième opération, frappant une cible vitale dans la zone occupée de Haïfa à l’aide d’un drone », ajoutant que « l’opération a atteint son objectif avec succès ».

Le général de brigade Saree a noté que « ces opérations militaires de grande qualité interviennent alors que le peuple du Yémen libre et indépendant, ainsi que tous les citoyens libres de cette nation, se préparent à commémorer l’anniversaire du Prophète Mohammad (P), celui qui a donné aux Arabes un nom, une histoire et une identité, les unissant en une seule nation islamique ». Il a estimé que « la commémoration de cet anniversaire est liée aux principes de soutien aux opprimés et de résistance aux ennemis de la nation ».

À la fin de leur déclaration, les forces armées yéménites ont souligné leur « continuité à accomplir leur devoir religieux, moral et humanitaire envers le peuple palestinien de Gaza jusqu’à la levée du siège et la fin de l’agression ».

Plus tôt dans la journée, les médias israéliens ont rapporté que « l’espace aérien de l’aéroport Ben Gourion a été fermé et que les vols à destination et en provenance de cet aéroport ont été interrompus ».

Cette annonce a coïncidé avec le déclenchement des sirènes d’alerte aérienne à Jérusalem occupée, dans la mer Morte et dans plusieurs autres zones, suite à la détection d’un missile balistique tiré depuis le Yémen.

Sanaa affirme que ces opérations visent à soutenir la résistance palestinienne dans la bande de Gaza, s’engageant à les poursuivre jusqu’à ce que l’agression israélienne cesse et que le siège de l’enclave assiégée soit levé.

Source: Médias