La police de l’occupation israélienne a arrêté 13 manifestants mercredi lors de manifestations à Jérusalem occupée exigeant le retour des prisonniers de la bande de Gaza, même au prix de la fin de 23 mois de guerre.

Des centaines de manifestants israéliens ont pris d’assaut des postes de contrôle près du domicile de Netanyahu à Jérusalem occupée.

Les familles de prisonniers israéliens à Gaza ont annoncé une journée de manifestation à Jérusalem occupée pour exiger du gouvernement l’acceptation de l’accord de retour des prisonniers et un cessez-le-feu à Gaza.

Les manifestations se sont concentrées autour du domicile du Premier ministre Benjamin Netanyahu, de la Knesset et des ministères.

« Des manifestants ont incendié des pneus et des poubelles près du domicile de Netanyahu, provoquant l’incendie de plusieurs voitures », selon la police de l’occupation israélienne.

Les familles de prisonniers israéliens poursuivent leurs manifestations pour faire pression sur le gouvernement Netanyahu afin qu’il conclue un accord avec Gaza, alors que l’annonce d’un plan d’occupation de la ville de Gaza suscite des craintes pour la vie des prisonniers.

