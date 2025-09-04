Les Forces démocratiques syriennes (FDS) ont annoncé mercredi que « leurs équipes d’opérations spéciales (OTL), en coopération avec les unités antiterroristes (HAT) des Forces de sécurité intérieure, ont mené mardi une opération de sécurité ciblée dans la région d’al-Kasrat, au sud de Raqqa, dans le nord de la Syrie, aboutissant à l’arrestation de cinq membres de Daech ».

L’opération fait suite à la collecte d’informations précises sur les mouvements des cellules de Daech dans la région en vue de commettre des attentats terroristes.

Selon le communiqué, « les membres arrêtés préparaient des attaques contre des points militaires, ciblant des civils et des institutions militaires, et planifiaient des assassinats et des attentats à la bombe visant à déstabiliser la région ».

Les FDS ont affirmé « poursuivre leurs efforts pour traquer les cellules de Daech, assécher leurs sources d’activité et faire face à toute menace sécuritaire pour la population locale ».

Au cours de l’opération, les forces participantes ont confisqué une quantité d’armes, de munitions et de matériel de communication.

Source: Médias