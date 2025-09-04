Le correspondant d’Al-Manar au Sud-Liban a rapporté ce mercredi soir que « des chasseurs israéliens ont mené une série de raids sur la côte de Zahrani ». Il a expliqué que « ces raids ont visé un hangar de réparation de bulldozers dans la ferme de Deir Takla, entre les villes d’Ansariya et d’Adloun ».

Notre correspondant a rapporté « qu’un ouvrier syrien a été tué et plusieurs autres blessés lors des raids qui ont visé le hangar situé entre les deux villes ».

Cela porte à cinq le nombre total de martyrs des attaques israéliennes contre le Liban ce Mercredi, ce qui porte à plus de 264 le nombre total de martyrs depuis la déclaration du cessez-le-feu en novembre, et à plus de 540 le nombre de blessés.

« Plus tôt dans la journée, l’agression israélienne qui a visé les villages de Chebaa, Kharayeb et Taybeh, dans le sud du pays, a fait trois martyrs civils et un blessé lors d’un raid israélien sur la ville de Kharayeb », selon le ministère libanais de la Santé.

« Un citoyen libanais a également été tué ce matin lors d’une frappe aérienne israélienne visant la ville de Yater, dans le sud du pays », selon le ministère.

Notre correspondant a également rapporté « qu’une frappe aérienne israélienne a visé la zone située entre les villes de Tayr Harfa et d’al-Jbeen, dans le sud du pays ».

Source: Médias