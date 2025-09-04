Des militants contre la guerre génocidaire israélienne à Gaza ont protesté, le mercredi 3 septembre, devant le stand du groupe d’armement israélien Elbit Systems lors du Salon international de l’industrie de défense à Kielce, dans le sud de la Pologne.

Selon des images diffusées sur X, les activistes ont déversé du faux sang et répandu une substance à l’odeur nauséabonde pour dénoncer l’utilisation des armes produites par Elbit dans les massacres israéliens à Gaza et en Cisjordanie occupée. Les protestataires ont également brandi un drapeau palestinien.

Cet incident intervient dans un contexte tendu pour les artistes et entreprises israéliens en Pologne. Plus tôt dans la semaine, un concert du chanteur israélien David D’Or à Varsovie a été interrompu lorsqu’une activiste a aspergé le chanteur et ses musiciens de peinture rouge avant d’être expulsée de force par la sécurité.

Elbit Systems, acteur majeur de l’industrie de défense israélienne, n’a pas encore réagi publiquement.

Rappelons qu’Israël a tué plus de 63.000 Palestiniens, blessé plus de 130 mille et provoqué une famine meurtrière qui menace la totalité des Gazaouis, depuis le déclenchement de la guerre génocidaire israélienne contre Gaza, le 7 octobre 2023.