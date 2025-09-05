La vice-présidente de la Commission européenne, Teresa Ribera, a dénoncé jeudi le « génocide à Gaza », critiquant « l’inaction des pays de l’UE pour y mettre fin ».

Dans un discours prononcé à l’Institut d’études politiques de Paris, Mme Ribera a affirmé : « Le génocide de Gaza met en lumière l’incapacité de l’Europe à agir et à parler d’une seule voix, alors que des manifestations déferlent dans les villes européennes pour dénoncer la guerre dans cette bande de Gaza assiégée et dévastée ».

Depuis le début de l’agression israélienne contre la bande de Gaza, les 27 États membres de l’UE sont divisés sur leur position vis-à-vis « d’Israël », empêchant l’Union d’adopter une position unifiée ou de prendre des mesures concrètes pour mettre fin à la guerre.

Le mois dernier, Mme Ribera a déclaré que « les déplacements et les massacres perpétrés à Gaza semblent très similaires à un génocide », première accusation directe portée par un haut responsable de l’UE.

Dans ce contexte, le président du gouvernement espagnol Pedro Sanchez a averti hier que « les deux poids deux mesures adoptés par les pays occidentaux, notamment dans leur gestion de l’agression israélienne à Gaza par rapport à la guerre en Ukraine, mettent en danger la position internationale de l’Europe ».

Source: Médias