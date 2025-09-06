L’Arabie saoudite a condamné les déclarations répétées du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu concernant le déplacement des Palestiniens de leurs terres, notamment via le terminal de Rafah, affirmant son « plein soutien à nos frères en Égypte à cet égard ».

Dans un communiqué publié par le ministère des Affaires étrangères sur son compte X, le Royaume a également condamné « le recours continu au blocus et à la famine pour imposer des déplacements forcés, en violation grave du droit et des principes internationaux et des normes humanitaires les plus élémentaires ».

Le ministère saoudien des Affaires étrangères a également souligné « la nécessité pour la communauté internationale, en particulier les membres permanents du Conseil de sécurité, d’intervenir pour mettre un terme aux politiques agressives d’Israël contre le peuple palestinien et ses terres », réaffirmant « son rejet de toute forme de déplacement, quelle qu’en soit la justification ».

Le ministère saoudien des Affaires étrangères a également réitéré « son exigence de tenir les autorités israéliennes responsables des crimes de génocide et des graves violations contre les civils », soulignant « la nécessité de mettre un terme immédiat à ces crimes, d’assurer la protection du peuple palestinien et de réaliser ses droits légitimes à établir un État palestinien indépendant sur les frontières de 1967, avec Jérusalem-Est pour capitale, car c’est le seul moyen d’assurer la sécurité et la stabilité de la région ».

