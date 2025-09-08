Un drone lancé depuis le Yémen a percé les défenses aériennes israéliennes dimanche, ciblant l’aéroport de Ramon, dans le Néguev, au sud de la Palestine occupée.

Les images qui ont été postées sur les réseaux sociaux montrent l’appareil exploser à l’aéroport, avec des panaches de fumée s’élevant de la zone.

La chaîne de télévision israélienne Channel 12 a rapporté que le drone a percuté avec succès le salon d’attente des passagers à l’aéroport de Ramon. Les services ambulanciers israéliens ont confirmé que 8 personnes avaient été blessées par des éclats.

Suite à l’attaque, l’espace aérien au-dessus de l’aéroport de Ramon a été fermé au trafic aérien, selon Reuters, citant l’Autorité aéroportuaire israélienne. Les opérations à l’aéroport ont également été complètement interrompues, pendant trois heures.

3 drones du sud et le 4ème du Yémen?

L’attaque a poussé l’armée d’occupation à enquêter sur la défaillance des radars et des systèmes d’alerte de l’armée de l’air à détecter le drone.

Les médias israéliens ont rapporté que les forces de sécurité et l’armée avaient détecté quatre drones en provenance du Yémen, en passant par le Sinaï, dont trois ont été interceptés, tandis que le quatrième a frappé l’aéroport. Les sirènes d’alerte aérienne ont retenti dans le Néguev.

Ils ont également rapporté que l’armée enquêtait pour savoir si le drone était arrivé de la Jordanie (est) alors que les systèmes de défense aérienne et les systèmes d’alerte étaient engagés dans l’interception d’autres drones venant du sud.

« Apparemment, les appareils yéménites sont les premiers appareils internationaux qui ont atterri dans l’aéroport Ramon depuis son ouverture », a réagi avec sarcasme le journaliste de la chaine israélienne Channel 14. Situé à 350 km de Tel Aviv, cet aéroport dessert principalement les vols internes.

« Les compagnies aériennes doivent partir »

Dans un communiqué, le porte-parole des forces armées de Sanaa le général Yahia Saree a conseillé « aux compagnies aériennes de quitter la Palestine occupée et de ne pas retourner vers ses aéroports ».

« Ils ne sont plus en sécurité, nous allons les viser de manière continue », a-t-il assuré.

« Nous disons aux troupeaux de colons : nous allons vous prouver que vos dirigeants insensés vous trompent avec leurs assurances, car nous avons le pouvoir de frapper les systèmes de sécurité et les cibles sensibles », a-t-il mis en garde.

Et le général Saree de rappeler : « Le Yémen poursuivra ses opérations de soutien jusqu’à ce que l’agression contre Gaza cesse et que le siège soit levé ».

Les Yéménites n’ont pas oublié Eilat

A noter que l’aéroport de Ramon se trouve a proximité de la ville d’Eilat dont le port est fermé depuis que les forces yéménites interdisent aux navires israéliens ou ceux se dirigeant vers les ports israéliens de passer par la mer Rouge.

Le maire d’Eilat a rappelé que le port d’Eilat est toujours hors-service:« Les Yéménites n’ont pas oublié Eilat, malgré les raids israéliens au cœur du territoire yéménite. Le port d’Eilat est complètement fermé, et je ne comprends pas comment un État souverain peut permettre que son espace maritime soit fermé ».

L’inverse qui se produit

Selon le media israélien The Marker la frappe du drone yéménite sur le terminal passager de l’aéroport de Ramon, « incarne l’échec stratégique d’Israël face à la situation au Yémen ».

« Le Yémen ferme le port d’Eilat, forçant des millions de colons à fuir vers des abris au moins une fois par semaine », a-t-il assuré.

Et de conclure : « Israël n’a pas réussi à stopper le front yéménite, et les dirigeants sont prompts à supposer que cibler des sites stratégiques ou assassiner de hauts dirigeants contribuera à l’effondrement des Yéménites ou portera gravement atteinte à leurs capacités. Or, c’est l’inverse qui se produit. »

Cette opération a eu lieu pendant une session du gouvernement israélien, qui se tenait dans un lieu secret et fortifié, par crainte de faire l’objet de bombardements et à de tentatives d’assassinat.

La radio de l’armée israélienne a précisé que 8 missiles et 4 drones ont été tirés depuis le Yémen depuis l’assassinat dans des raids israéliens du Premier ministre yéménite et de plusieurs membres de son cabinet le mois passé.

Source: Divers