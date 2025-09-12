Deuxième opération de résistance en 4 jours dans la ville sainte d’al-Qods occupée : une attaque au couteau a eu lieu dans un hôtel de Tzuba, un kibboutz situé à moins d’une dizaine de kilomètres à l’ouest.

Connu aussi sous l’appellation Tzova, il a été érigé sur les ruines d’un village palestinien qui s’appelait Suba. Il a été détruit en 1948 par les colons juifs qui en ont expulsé ses habitants palestiniens.

Deux personnes ont été blessées dans une attaque au couteau dans l’hôtel de ce kibboutz, ont indiqué les secours israéliens selon l’AFP.

Les policiers israéliens devant l’hôtel qui semble avoir été construit avec les pierres des maisons détruites de Suba

Selon le porte-parole du centre médical Hadassah, « un homme de 50 ans est dans un état grave, et un homme de 23 ans est dans un état modéré. »

La police de l’occupation israélienne a indiqué de son côté que l’auteur de l’opération qui a été maîtrisé était un employé de l’hôtel. Il a été arrêté ainsi que « trois autres suspects soupçonnés d’avoir été impliqués dans l’incident ». Originaire de Shouafat, quartier palestinien de Jérusalem-Est, secteur de la Ville sainte occupé et annexé par Israël depuis 1967, il « a été placé en détention », a ajouté la police de l’occupation.

Le Hamas a déclaré que cette attaque était « une réponse naturelle aux crimes barbares de l’ennemi terroriste et de ses hordes de colons fascistes contre les villes et villages de la Cisjordanie et d’al-Qods et ses tentatives effrénées pour les annexer et en expulser les habitants ».

Il a salué son auteur, qu’il a qualifié de « héros de la Palestine ».

64 actes de résistance

Le site d’information Quds News a rendu compte de 64 actes de résistance en une semaine en Cisjordanie et al-Qods occupées: 3 opérations de tis de feu, 4 aux engins piégés qui ont endommagé deux véhicules militaires israéliens, une opération au couteau, 48 affrontements aux pierres, 4 opérations qui ont repoussé les attaques des colons et deux attaques aux cocktails molotov. Ils ont coûté la vie à 7 colons et blessé 44 autres, selon Quds News.

Le mercredi 8 septembre, deux résistants avaient ouvert le feu sur une station d’autobus, à un carrefour de Ramot Alon situé à l’est de la ville sainte, occupée et annexée par Israël. Tuant 7 colons et en blessant 14 autres.

Selon les médias israéliens, les deux hommes qui ont été tués par les policiers avaient utilisé dans leur opération un revolver et un Carlo, une petire mitrailleuse fabriquée localement par les résistants.

2 opérations au nord de la Cisjordanie

Les médias palestiniens ont pour leur part indiqué ce vendredi que la résistance a tendu deux embuscades contre les forces d’occupation à Tubas et Jénine au nord de la Cisjordanie occupée.

Elles ont été revendiquées par les Brigades al-Qods du Jihad islamique.

Selon ces derniers, lors d’une embuscade d’ingénierie, plusieurs engins explosifs préparés à l’avance ont explosé à l’entrée du camp de réfugiés de Far’a à Tubas faisant des tués ou blessés parmi les soldats israeliens.

De son côté, le bataillon des Brigades Al-Qods – Jénine a affirmé que ses combattants de la compagnie Zabuba ont pu engager des véhicules militaires israéliens dans un champ de tir, leur infligeant des pertes confirmées.

