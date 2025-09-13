Le Washington Post a rapporté que « le récent raid israélien sur la capitale qatarie a incité les États du Golfe à s’interroger sur la valeur de la protection américaine, les États-Unis semblant incapables ou peu disposés à contenir Israël, même lorsqu’il menace ou attaque ses alliés ».

Des analystes ont déclaré que « le soulagement d’Israël après cette frappe a suscité colère et insécurité dans le Golfe, certains pays ayant conclu qu’une attaque au Qatar pourraient également mettre leurs voisins en danger ».

Cette frappe a renforcé le sentiment que Washington est un partenaire peu fiable en matière de sécurité

Dans ce contexte, un chercheur de l’Institut international d’études stratégiques a noté que les relations étroites entre les États-Unis et « Israël » a rendu cette frappe « qualitativement différente » des précédentes, expliquant « qu’elle renforce le sentiment que Washington est un partenaire peu fiable en matière de sécurité ».

Il a ajouté que « les États-Unis se contentent souvent d’exprimer officiellement leur mécontentement sans imposer de mesures dissuasives pour mettre un terme à l’agression militaire effrénée d’Israël dans la région ».

Selon le journal, « l’érosion de la confiance des pays du Golfe dans la protection américaine se poursuit depuis des années, sous les administrations démocrate et républicaine, dans un contexte de virage stratégique vers l’Asie et de déclin de l’importance du pétrole du Moyen-Orient pour Washington ».

Le Washington Post a souligné que « l’attaque israélienne a remis en cause les perceptions antérieures selon lesquelles une relation privilégiée avec le président américain Donald Trump pourrait influencer sa politique. Ces espoirs ont été anéantis par le bombardement de Doha ».

Le Qatar s’accroche à son alliance avec Washington

Malgré la condamnation de l’attaque par Trump mardi, ses réserves n’ont pas apaisé les inquiétudes des pays du Golfe. En revanche, le Qatar a souligné la « solidité de son partenariat avec Washington en matière de sécurité et de défense, convoquant un sommet arabo-islamique d’urgence à Doha dimanche et dépêchant son Premier ministre, Mohammad ben Abdel Rahman Al Thani, aux États-Unis pour rencontrer des responsables de l’administration Trump », selon le journal.

Les analystes estiment également que « les États du Golfe chercheront désormais à obtenir des garanties de sécurité plus claires de la part de Washington, tout en renforçant la coordination régionale et le partage de renseignements.

Dans ce contexte, un chercheur de l’Atlantic Council a déclaré que « toute attaque dans la région pourrait facilement impliquer les voisins, portant ainsi atteinte à leurs économies et à l’image de stabilité que ces pays s’efforcent de cultiver ».

Options limitées pour le Golfe

Selon le journal, les analystes ont ajouté que la « tragédie réside dans le fait que les États du Golfe ne disposent d’aucune alternative efficace à la garantie américaine, la Chine et la Russie n’étant pas des partenaires fiables, tandis que les initiatives de défense locales sont toujours en cours de mise en œuvre ». Il a expliqué que la dépendance à l’égard des États-Unis est profondément ancrée et « difficile à abandonner ».

Source: Médias