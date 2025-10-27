Le chef du Hamas à Gaza, Khalil al-Hayya, a affirmé que l’occupation israélienne n’avait pas atteint ses objectifs lors de la récente guerre, saluant la ténacité du peuple palestinien et ses immenses sacrifices qui ont déjoué les plans de l’ennemi.

Il a expliqué que « Gaza avait perdu plus de 10 % de sa population, martyrs, blessés ou prisonniers, et que la résistance avait réussi à protéger les droits des Palestiniens malgré les lourdes pertes et les sacrifices consentis ».

M.Al-Hayya a noté que « le Hamas a remis 20 prisonniers israéliens 72 heures après le cessez-le-feu et que les recherches pour retrouver leurs corps se poursuivaient en coopération avec la Résistance et les médiateurs, malgré les difficultés liées à l’évolution du terrain pendant la guerre ».

Le dirigeant du Hamas a expliqué que « le Comité administratif assumera l’administration totale de la bande de Gaza, en coopération avec les forces de l’ONU pour surveiller le cessez-le-feu et maintenir les frontières. Parallèlement, l’ONU sera chargée de superviser la reconstruction et de fournir des financements, soulignant la nécessité de lancer rapidement des projets visant à alléger les souffrances des citoyens ».

Il a en outre souligné que « les armes de la Résistance sont liées à l’occupation et que toute fin dernière entraînera un transfert de ces armes au profit de l’État palestinien ».

« Les discussions avec les factions concernant l’avenir des armes étaient toujours en cours », a-t-il fait savoir.

M.Al-Hayya a également appelé « la communauté internationale et les médiateurs à garantir l’acheminement continu de l’aide humanitaire », précisant que « le besoin réel est de 6 000 camions par jour, alors que seuls 600 entrent actuellement ».

Et de renchérir : « Gaza et la Cisjordanie constituent une seule unité nationale… Le peuple palestinien revendique ses droits légitimes conformément au droit international », appelant à un « État palestinien stable et sûr ».

« La Résistance et les droits du peuple persisteront jusqu’à la création de l’État palestinien et le rétablissement total des droits nationaux », a conclu le chef du Hamas.