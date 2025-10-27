La FINUL a annoncé dans un communiqué officiel que sa patrouille a été attaquée, dimanche soir 26 octobre, par l’armée israélienne près de la localité de Kfar Kila, au sud du Liban.

Un drone israélien s’est approché de la patrouille et a lancé une grenade, mais l’incident n’a fait ni blessés ni dégâts matériels.

Selon le communiqué, quelques instants après l’incident, un char israélien a ouvert le feu sur le personnel de la FINUL dans la même zone. Aucun blessé ni dommage matériel n’a été signalé parmi les Casques bleus.

La FINUL a ajouté que « ce dernier incident faisait suite à un précédent incident survenu dans la même zone, au cours duquel un drone israélien avait survolé la patrouille de manière agressive, ce qui avait incité les forces internationales à prendre des mesures défensives pour neutraliser la menace ».

La FINUL a conclu son communiqué en soulignant que « ces actions israéliennes constituent une violation de la résolution 1701 du Conseil de sécurité de l’ONU et de la souveraineté libanaise, et témoignent d’un mépris total pour la sécurité des Casques bleus ».