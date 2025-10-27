Le Fonds des Nations unies pour l’enfance a souligné, le dimanche 26 octobre, l’importance cruciale de ce cessez-le-feu pour sauver les enfants les plus vulnérables de Gaza.

« Les opérations militaires israéliennes ont causé une destruction totale. Ni les mots ni les chiffres ne peuvent exprimer l’ampleur des dégâts que j’ai constatés, des conséquences qui marqueront des générations », a déploré Edouard Beigbeder, directeur régional de l’UNICEF pour l’Asie de l’Ouest et l’Afrique du Nord.

Il a insisté sur le fait que ce cessez-le-feu, « opportunité essentielle pour la survie, la sécurité et la dignité des enfants », ne doit en aucun cas être compromis.

« Ce processus prendra du temps, mais un avenir inclusif, où les droits d’un million d’enfants de Gaza sont respectés, est envisageable grâce à la paix, à l’action et à une volonté commune », a affirmé Beigbeder.

Selon les Nations unies, depuis le début de la guerre génocidaire israélienne à Gaza en octobre 2023, plus de 64 000 enfants ont été tués ou blessés, et plus de 58 000 ont perdu un parent.

« Un million d’enfants vivent quotidiennement l’horreur dans l’endroit le plus dangereux au monde pour un enfant, marqués à jamais par la peur, la perte et la tristesse », a indiqué Beigbeder.

Il a souligné que l’UNICEF poursuit son engagement pour protéger les enfants contre des menaces évitables telles que la malnutrition, les maladies et le froid hivernal.

À ce jour, l’UNICEF a permis à plus de 100 000 enfants palestiniens à Gaza d’accéder directement à l’éducation, tandis que des efforts soutenus visent à réintégrer les 650 000 enfants scolarisés dans les classes.

« La reprise de l’éducation dans cette phase précoce de reconstruction est cruciale. Après deux années perdues, les familles comprennent que le retour à une scolarité normale constitue la base de l’apprentissage, de la guérison, de l’espoir et de la cohésion sociale durable », a-t-il affirmé.

Le directeur régional a insisté sur la nécessité d’un « acheminement humanitaire sûr, rapide et ininterrompu » vers Gaza, rappelant que bien que l’aide autorisée par l’UNICEF ait augmenté, elle demeure insuffisante face aux besoins des civils.

Il a exhorté Israël à ouvrir simultanément tous les points de passage frontaliers pour faciliter l’entrée de l’aide humanitaire, des équipements et des matériaux, afin que l’assistance puisse transiter par toutes les voies possibles, y compris l’Égypte, ‘Israël’, la Jordanie et la Cisjordanie.

« Les kits de l’UNICEF destinés à l’éducation, au soutien en santé mentale et à l’aide psychosociale sont bloqués depuis plus d’un an. Leur libération immédiate est indispensable », a insisté Beigbeder.

La première phase du cessez-le-feu est entrée en vigueur le 10 octobre à Gaza, dans le cadre du plan du président américain Donald Trump.

Cette première phase comprend l’échange de prisonniers, ainsi qu’un plan de reconstruction de Gaza et la mise en place d’un nouveau mécanisme de gouvernance dans cette région.

Rappelons qu’Israël a tué plus de 68 000 personnes et blessé plus de 170 000 autres depuis le début de sa guerre génocidaire contre Gaza, lancée le 8 octobre 2023.

Source: Avec PressTV