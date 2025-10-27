Un hélicoptère et un chasseur de la marine américaine se sont abîmés en mer de Chine méridionale, le dimanche 26 octobre, lors de deux crashes séparés, ont rapporté les États-Unis.

Tout d’abord, un hélicoptère MH-60R Sea Hawk menait «des opérations de routine depuis le porte-avions USS Nimitz» lorsqu’il s’est écrasé en mer de Chine méridionale, selon un communiqué de la Flotte américaine du Pacifique.

Les trois personnes présentes à bord de l’appareil ont été secourues, d’après la même source.

Environ une demi-heure plus tard, un chasseur de combat Boeing F/A-18F Super Hornet s’est lui aussi abîmé en mer de Chine méridionale alors qu’il conduisait, là aussi, des «opérations de routine» depuis le porte-avions USS Nimitz, d’après la marine américaine.

Ses deux passagers se sont éjectés puis ont été secourus, a-t-on indiqué de même source, précisant que les deux crashes faisaient l’objet d’investigations.

Cette perte de deux appareils survient au moment où le président américain Donald Trump est en tournée en Asie, la première de son deuxième mandat.

Plus tôt cette année, deux avions militaires américains avaient chuté du porte-avions Harry S. Truman lors de deux accidents en mer Rouge intervenus en une dizaine de jours – l’un lors de l’atterrissage, l’autre lors d’une manœuvre pour le déplacer.