59 Palestiniens ont été tués par des tirs de l’armée d’occupation israélienne depuis l’aube, dont 42 dans la ville de Gaza et le nord de la bande de Gaza.

Le bilan de la guerre génocidaire israélienne s’élève à 64 756 morts et 164 059 blessés depuis le 7 octobre 2023. Depuis sa reprise le 18 mars, le bilan s’élève à 12 206 morts et 52 018 blessés.

Dans ce contexte, le Mouvement de résistance islamique (Hamas) a condamné le « crime horrible qui a visé la maison de la famille Sultan, au nord de la ville de Gaza », le qualifiant de « terrorisme d’État et de crimes de guerre flagrants ».

Le mouvement a appelé les Nations Unies, la Ligue arabe et l’Organisation de la coopération islamique à assumer leurs responsabilités juridiques et morales pour mettre un terme à ces crimes.

Martyrs des « moyens de subsistance »

Concernant les demandeurs d’aide, le nombre total de martyrs arrivés dans les hôpitaux s’élève à 2 479, auxquels s’ajoutent plus de 18 091 blessés. 14 martyrs et 143 blessés sont arrivés dans les hôpitaux au cours des dernières 24 heures.

Martyrs de la faim

Le nombre de martyrs de la faim s’élève à 413, dont 143 enfants. Deux personnes sont également mortes hier de faim et de malnutrition.

Déplacement inverse du sud vers Gaza

Par ailleurs, le bureau des médias du gouvernement dans la bande de Gaza a déclaré aujourd’hui que « plus d’un million de Palestiniens refusent d’être contraints de quitter la ville de Gaza et le nord de la bande de Gaza pour le sud, révélant l’observation d’un déplacement inverse du sud vers Gaza et le nord, avec plus de 20 000 personnes rentrées hier ».

La guerre d’extermination israélienne dans la bande de Gaza dure depuis environ 23 mois, faisant des dizaines de martyrs et des centaines de blessés chaque jour. Le génocide a incité les Nations Unies à adopter massivement la « Déclaration de New York » sur la « solution à deux États », à condamner la guerre à Gaza et à exiger sa fin immédiate.

Source: Médias